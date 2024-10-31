LA將建海濱遊樂園 有望成新地標

「西港」二期效果圖。（建築設計公司Studio One Eleven）

洛杉磯市聖彼渚(San Pedro)海濱將新添一座大型摩天輪及其他遊樂設施，有望成為洛杉磯的新地標。

根據KTLA電視台消息，「西港」(West Harbor)娛樂綜合體的「第二階段」開發計畫將取代原「港口村」(Ports O' Call Village)海濱村落，並包含多項全新設施。規畫圖顯示，該地區將建造一座大型摩天輪及其他遊樂設施，成為聖彼渚煥然一新的海濱亮點。

據悉，這座摩天輪的高度將達150呎，比聖塔蒙尼卡(Santa Monica)碼頭的摩天輪高約50%。西港摩天輪將配備封閉式的吊艙，讓遊客從高空俯瞰洛杉磯港 、Vincent Thomas大橋以及愛荷華號戰艦(USS Iowa battleship)的壯麗景色。

除摩天輪外，西港娛樂綜合體還將設置多項嘉年華遊樂設施，包括旋轉木馬和類似迪士尼加州 冒險樂園「Silly Symphony Swings」的波浪搖擺椅，這些設施將由聖路易斯的SkyView Partners公司運營。此外，西港還將建設一個五萬平方呎的運動綜合區，包括匹克球和板網球場。

備受歡迎的聖彼渚魚市場也將留在此地，不會另覓新址，並將先行搬遷至臨時臨海區域，靠近為快閃餐廳設置的專用公園，隨後將進駐建設中的永久性商鋪。該42英畝的西港娛樂綜合體將提供超過一哩的海濱通道，並包含一個2萬平方呎的啤酒花園及超過15萬平方呎的辦公、戶外空間，並設有購物、娛樂及餐飲選項。