我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

LA將建海濱遊樂園 有望成新地標

洛杉磯訊
「西港」二期效果圖。（建築設計公司Studio One Eleven）
「西港」二期效果圖。（建築設計公司Studio One Eleven）

洛杉磯市聖彼渚(San Pedro)海濱將新添一座大型摩天輪及其他遊樂設施，有望成為洛杉磯的新地標。

根據KTLA電視台消息，「西港」(West Harbor)娛樂綜合體的「第二階段」開發計畫將取代原「港口村」(Ports O' Call Village)海濱村落，並包含多項全新設施。規畫圖顯示，該地區將建造一座大型摩天輪及其他遊樂設施，成為聖彼渚煥然一新的海濱亮點。

據悉，這座摩天輪的高度將達150呎，比聖塔蒙尼卡(Santa Monica)碼頭的摩天輪高約50%。西港摩天輪將配備封閉式的吊艙，讓遊客從高空俯瞰洛杉磯港、Vincent Thomas大橋以及愛荷華號戰艦(USS Iowa battleship)的壯麗景色。

除摩天輪外，西港娛樂綜合體還將設置多項嘉年華遊樂設施，包括旋轉木馬和類似迪士尼加州冒險樂園「Silly Symphony Swings」的波浪搖擺椅，這些設施將由聖路易斯的SkyView Partners公司運營。此外，西港還將建設一個五萬平方呎的運動綜合區，包括匹克球和板網球場。

備受歡迎的聖彼渚魚市場也將留在此地，不會另覓新址，並將先行搬遷至臨時臨海區域，靠近為快閃餐廳設置的專用公園，隨後將進駐建設中的永久性商鋪。該42英畝的西港娛樂綜合體將提供超過一哩的海濱通道，並包含一個2萬平方呎的啤酒花園及超過15萬平方呎的辦公、戶外空間，並設有購物、娛樂及餐飲選項。

西港娛樂綜合體的開發項目取代了始建於1960年代的「港口村」(Ports O'Call village)，該村昔日風光無限，但在之後幾十年中逐漸衰敗，最終於2019年被拆除。此項目由Jerico Development公司和Ratkovich Co.聯合開發，第一階段預計耗資超過1.5億美元，並簽署了66年的運營租約。

「西港」二期開發計畫將建造一座大型摩天輪及其他遊樂設施。（建築設計公司Studi...
「西港」二期開發計畫將建造一座大型摩天輪及其他遊樂設施。（建築設計公司Studio One Eleven）

洛杉磯港 加州 迪士尼

上一則

你住軟腳屋嗎 車庫撐二樓的獨立屋最怕震

下一則

天普市蓄意縱火奪三命 64歲華男遭控一級謀殺罪

延伸閱讀

當房客也要兼書店老闆 這間Airbnb「入住得排2年」

當房客也要兼書店老闆 這間Airbnb「入住得排2年」
遺失80年 莫內畫作「海濱」物歸原主

遺失80年 莫內畫作「海濱」物歸原主
遭納粹掠奪流浪逾80年 莫內1865年畫作「海濱」物歸原主

遭納粹掠奪流浪逾80年 莫內1865年畫作「海濱」物歸原主
歌手肯爺南加豪宅4折出售 3年損失逾3000萬

歌手肯爺南加豪宅4折出售 3年損失逾3000萬
迎接艦隊周 多處海濱公園關閉

迎接艦隊周 多處海濱公園關閉
超模克勞斯夫婦買下「波浪屋」降價2000萬 2950萬元成交

超模克勞斯夫婦買下「波浪屋」降價2000萬 2950萬元成交

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品