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致遠杯南加圍棋賽11/9開幕 總獎金6000元北美最高

洛杉磯訊
「致遠杯」南加圍棋公開賽(Eternal Cup Southern California Go Championship)將於11月9日在蒙特利公園市(世界日報大樓)開幕。圖為之前比賽畫面。（主辦方提供）
「致遠杯」南加圍棋公開賽(Eternal Cup Southern California Go Championship)將於11月9日在蒙特利公園市(世界日報大樓)開幕。圖為之前比賽畫面。（主辦方提供）

北美地區歷史最悠久圍棋賽事之一，「致遠杯」南加圍棋公開賽(Eternal Cup Southern California Go Championship)將於11月9日在蒙特利公園市(世界日報大樓)開幕。本屆賽事規格創歷史新高，總獎金達6000美元，是除全美圍棋公開賽外，北美獎金最高、參賽人數最多的地區圍棋比賽。

創立於2010年的南加圍棋公開賽，在北美圍棋愛好者心目中享有特殊地位。歷年賽事吸引眾多北美地區頂尖職業棋手和業餘圍棋高手參賽，堪稱北美圍棋界一大盛事。2024年南加圍棋公開賽迎來全新升級，賽事讚助和組織再上一個台階，公開組冠軍獎金提升到1600美元、亞軍1000美元，這是北美圍棋賽事罕見的高規格。

本屆賽事由美國圍棋協會橙縣分會主辦，Fuland Capital冠名讚助。賽事向所有圍棋愛好者開放，從職業棋手到初學者都可報名，但參賽者必須是美國圍棋協會會員。賽事將設不同組別，由棋力高低分6個組比賽，最高水平的公開組，將有16位職業和高段棋手參加。兩天共進行六輪賽事，決出各組冠亞軍。

加州是北美圍棋重鎮，全美300多家圍棋協會、俱樂部，僅加州地區就有50家之多。本屆南加州圍棋公開賽將由Kevin Chao以及Michael Zhou擔任策畫指導。Kevin Chao是美國圍棋協會橙縣分會會長，自2022年起連續三年在美國公開賽大師組擔任賽事總監(Tournament Director)。Michael Zhou是南加圍棋界名人，在北美推廣圍棋並開設圍棋教室。他在今年當選為美國圍棋協會董事會的七名董事之一。

Fuland Capital作為本屆賽事的獨家冠名讚助商，總裁燕麗表示，圍棋作為人類智力寶典的一顆明珠，在AI時代依然具有十分重要的人文價值。「我們很期待在這屆大賽中，圍棋作為東方哲學代表性的特殊媒介，在傳播、推廣亞裔文化方面，發揮特殊作用」。

美國圍棋協會網頁: usgo.org。比賽報名: goclubs.org 。報名截止日期今年11月6日。

「致遠杯」南加圍棋公開賽（Eternal Cup Southern Califo...
「致遠杯」南加圍棋公開賽（Eternal Cup Southern California Go Championship）將於11月9日在蒙特利公園市(世界日報大樓)開幕。圖為之前比賽畫面。（主辦方提供）

南加 加州 橙縣

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