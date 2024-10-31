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南加內陸大熊山降初雪 滑雪季要來了

聖伯納汀諾訊
南加內陸大熊山度假村出現今冬首場降雪。（bigbearmountainresort提供）
南加內陸大熊山度假村出現今冬首場降雪。（bigbearmountainresort提供）

南加內陸大熊山（Big Bear Mountain）度假村，最近降下今冬首場雪，顯示滑雪季即將開始。

據KTLA電視台報導，聖伯納汀諾縣大熊山度假村管理人員分享10月29日（周二）早晨降雪照片，這是南加滑雪度假村今年冬季的第一場雪。薄薄的白雪在當日午後點綴在山坡上，該度假村成為少數幾個報告出現隔夜降水的山區社區之一。顯示當地道路上出現濕滑的積雪狀況。

隨著當地夜間氣溫降至冰點以下，本周末有可能出現更多零星小雪，這對滑雪季的如期開幕是好兆頭。首次降雪總是特別的時刻，預示山區度假村即將熱鬧起來，吸引來自四面八方的遊客和戶外運動愛好者前來體驗冬季休閒活動。

儘管雪谷（Snow Valley）、雪峰（Snow Summit）和熊山（Bear Mountain）目前尚未開放，滑雪季的正式開幕日期也尚未宣布，但度假村管理人員表示，大家的興奮之情已在醞釀中。

大熊山滑雪季通常在11月末左右開始，屆時氣溫會降到華氏20度左右，這樣在濕度低且風速適中的夜間便可以進行人工造雪。目前，大熊山的滑雪和單板滑雪纜車票已經開放預購，日期是從11月23日起。

有關Big Bear Mountain Resort最新資訊，包括路況及門票情況，請上網www.bigbearmountainresort.com。

南加

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