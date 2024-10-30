我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

加州州府撥款8億治理遊民 洛縣獲4億

洛杉磯訊
加州政府再次撥款8.27億美元治理遊民問題。(取材自California Governor臉書)
加州政府再次撥款8.27億美元治理遊民問題。(取材自California Governor臉書)

加州州長紐森（Gavin Newsom）和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）於10月29日聯合宣布，將再次撥款8.27億美元的加州資金，用於建新的住房、避難所及支援遊民的服務，其中洛縣獲撥近4億。

根據加州政府新聞稿，這筆資金將發放給37個區域受助單位，覆蓋全州100個地方社區及組織，以加強應對遊民問題的資源支援。州政府指出，這筆資金的使用將受到嚴格的問責機制與報告要求的監管，以確保資金有效使用，並可以追蹤和衡量其成果。紐森表示，「加州前所未有地加強了解決遊民問題的力度」。

加州已對住房和遊民投入了前所未有的資源，累計投入達400億美元幫助社區建設更多住房，並提供270億美元以協助社區治理遊民問題。此次撥款屬於加州的「遊民住房、援助和預防」（HHAP）補助計畫的一部分，該計畫提供靈活的補助資金，支持社區為遊民創建永久性住房、租金和入住協助、個案管理服務及租金補助等。

紐森在洛杉磯市中心宣布此次撥款，洛杉磯市地方官員共同出席。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）指出，這筆追加資金反映了近年來官員們在應對遊民危機方面的努力。貝斯的辦公室也提供了資金分配的詳細信息，其中洛杉磯縣獲得3億8036萬美元，河濱縣（Riverside）獲得2135萬美元，聖伯納汀諾縣（San Bernadino）獲得1182萬美元。

貝斯表示，「解決無家可歸問題的唯一方法就是攜手合作，實施能夠展現成果的綜合解決方案。HHAP計畫對我們在洛杉磯的成功至關重要，也幫助我們多年來首次減少了遊民人口。我感謝紐森州長及州政府的合作夥伴，攜手讓遊民脫離街頭，並以危機所需的緊迫性為他們提供住房。」

遊民 加州 洛杉磯

上一則

G提案增縣委席次 有益亞裔 11月5日公投

下一則

動物參演影視劇 美國人道組織規範嚴

延伸閱讀

加州再撥近8億3000萬治理遊民 洛縣近4億

加州再撥近8億3000萬治理遊民 洛縣近4億
紐森調派CHP 支援聖伯納汀諾打擊犯罪

紐森調派CHP 支援聖伯納汀諾打擊犯罪
加州議會從未投反對票議員 民主黨方樹強被點名

加州議會從未投反對票議員 民主黨方樹強被點名
紐約洋基大戰加州道奇 世界大賽逼著兩州州長對賭

紐約洋基大戰加州道奇 世界大賽逼著兩州州長對賭
紐約洋基大戰加州道奇 逼著兩個最大咖賭客拿這個押注

紐約洋基大戰加州道奇 逼著兩個最大咖賭客拿這個押注
新聞眼／保護消費者 紐森簽署3議案

新聞眼／保護消費者 紐森簽署3議案

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因