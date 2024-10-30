加州州府撥款8億治理遊民 洛縣獲4億

加州政府再次撥款8.27億美元治理遊民問題。(取材自California Governor臉書)

加州 州長紐森（Gavin Newsom）和洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）於10月29日聯合宣布，將再次撥款8.27億美元的加州資金，用於建新的住房、避難所及支援遊民 的服務，其中洛縣獲撥近4億。

根據加州政府新聞稿，這筆資金將發放給37個區域受助單位，覆蓋全州100個地方社區及組織，以加強應對遊民問題的資源支援。州政府指出，這筆資金的使用將受到嚴格的問責機制與報告要求的監管，以確保資金有效使用，並可以追蹤和衡量其成果。紐森表示，「加州前所未有地加強了解決遊民問題的力度」。

加州已對住房和遊民投入了前所未有的資源，累計投入達400億美元幫助社區建設更多住房，並提供270億美元以協助社區治理遊民問題。此次撥款屬於加州的「遊民住房、援助和預防」（HHAP）補助計畫的一部分，該計畫提供靈活的補助資金，支持社區為遊民創建永久性住房、租金和入住協助、個案管理服務及租金補助等。

紐森在洛杉磯市中心宣布此次撥款，洛杉磯市地方官員共同出席。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）指出，這筆追加資金反映了近年來官員們在應對遊民危機方面的努力。貝斯的辦公室也提供了資金分配的詳細信息，其中洛杉磯縣獲得3億8036萬美元，河濱縣（Riverside）獲得2135萬美元，聖伯納汀諾縣（San Bernadino）獲得1182萬美元。

貝斯表示，「解決無家可歸問題的唯一方法就是攜手合作，實施能夠展現成果的綜合解決方案。HHAP計畫對我們在洛杉磯的成功至關重要，也幫助我們多年來首次減少了遊民人口。我感謝紐森州長及州政府的合作夥伴，攜手讓遊民脫離街頭，並以危機所需的緊迫性為他們提供住房。」