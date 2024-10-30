美西南中華民國同學會會長聯席會議 交流分享

第32屆美西南中華民國同學會會長聯席會議27日在洛杉磯華僑文教中心舉辦。（記者楊青／攝影）

第32屆美西南中華民國同學會會長聯席會議27日在洛杉磯華僑文教中心舉辦，洛杉磯經濟文化辦事處與來自夏威夷、亞利桑納州和南加州九所大學的台灣同學社團及其負責人，交流與分享在美台灣留學生 的合作交流、資源運用與安全保護。

來自夏威夷大學、亞利桑納大學、亞利桑納州立大學、加州理工大學、洛杉磯加大 、聖塔芭芭拉加大、爾灣加大、河濱加大和南加大 的12個台灣同學社團和將近40位學生代表，參加了當天為時四個小時的交流。

左至右：經文處教育組專員沈茹逸、組長李政翰、經文處長紀欽耀、傑出青年徐鳳耕、警政處秘書楊力靜等參加聯席會議。（記者楊青／攝影）

洛杉磯經文處處長紀欽耀致辭寄語三個希望：希望台灣留學生在爭取優異成績的同時，重視人際交往，無論是讀書還是就業，珍惜每一個認識人的機會和每一個認識的人，為建立廣泛人際關係打下基礎；希望每位同學都有感恩的心，不管師長、同學、朋友還是所有幫助過自己的人，都應該心懷感恩；希望同學們能夠「獨善其身兼善天下」，做好自己，行有餘力幫助別人。

經文處教育組組長李政翰指出，現在來自台灣的留學生與60年代相比，數字上有所減少，但中華民國政府一直提供很多資源，支持台灣學生到國外求學，吸取國外先進學術和經驗。最近幾年，台灣在美留學生人數也在穩定成長中，南加地區每年約有2000名台灣新生，亞利桑納州約600人，夏威夷約100人，洛杉磯經文處轄區每年的台灣留學生總數約在3000人。

李政翰同時表示，教育部一直鼓勵高精尖的留學生回台創業，比如爭取成為玉山青年學者協的機會，到台灣大專院校服務，除優良的薪資外，玉山青年學者還有額外的補助和學術交流的機會。他同時鼓勵留學生要繼續保持與台灣企業和學術界聯繫和交流熱度。

推廣海外華語學習也是教育組的重要業務，教育部提供華語學習的獎學金，海外對華語有興趣的認識可以利用兩個月至一年的時間到台灣修讀華語。李政翰鼓勵台灣留學生積極推薦人員，相關程序和細節可以聯絡經文處教育組。

經文處教育組專員沈茹逸、警政處秘書楊力靜等也參加聯席會議。會議還邀請2023年海外十大傑出青年徐鳳耕談《在美發展追求成功卓越的心法》，以創業人的角度分享如何在美國深耕立足，獲得同學們極大回響。