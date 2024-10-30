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台灣3000留學生活躍南加、亞利桑納、夏州 各有精彩

記者楊青／洛杉磯報導
加州理工學院台灣同學會團隊介紹校園生活。（記者楊青／攝影）
加州理工學院台灣同學會團隊介紹校園生活。（記者楊青／攝影）

台灣3000留學生活躍在南加州、亞利桑納和夏威夷，各有精彩。

爾灣加大台灣同學會團隊介紹校園生活。（記者楊青／攝影）
爾灣加大台灣同學會團隊介紹校園生活。（記者楊青／攝影）

包括夏威夷大學、亞利桑納大學、亞利桑納州立大學、聖塔芭芭拉加大、洛杉磯加大、爾灣加大、河濱加大、加州理工學院和南加大的台灣同學會負責人，日前參加美西南地區台灣同學聯席會議，交流各校台灣留學生的學習和生活狀，各展特色，各有精彩。

南加大台灣同學會團隊介紹校園生活。（記者楊青／攝影）
南加大台灣同學會團隊介紹校園生活。（記者楊青／攝影）

南加大號稱是南加高等院校中，台灣留學生數最多的「冠軍校園」。南加大台灣學生聯合會主席桂昕悅和她的團隊表示，最近數年，每年來自台灣的留學生都在400人左右，學生會因此很龐大，幹部多達24人。她表示，為讓學弟學妹有家的感覺，學生會每學期至少八場以上活動，老生迎接新生，舉辦具有家鄉特色的美食製作和體育運動，野餐烤肉，新年團拜，不久前還舉辦沙灘運動慶雙十等。

加州理工學院的台灣留學生，則與其他學校很不相同。台灣同學會會長林以莊表示，加州理工學院來自台灣的留學生，多為碩士和博士生，每年只有十人左右。目前在校全部台灣學生約為50至60人，雖然人數不多，但在緊張學習之餘，大家都很享受校園的國際化。

洛杉磯加大台灣同學會團隊介紹校園生活。（記者楊青／攝影）
洛杉磯加大台灣同學會團隊介紹校園生活。（記者楊青／攝影）

洛杉磯加大也是南加州台灣留學生人數最多的校園之一。有台灣留學生和台美學生兩個不同的台灣學生會，人數分別在200和300人左右。同學們經常在一起活動，每年的活動多達到八至十場，大家在製作牛肉捲餅、排練演出以台灣歷史和文化作為背景的舞台劇同時，也橫向聯絡信息，增加彼此友情。

來自亞利桑納州的台灣留學生則表示，他們的留學生人數，雖然沒有南加州的大學多，但活動同樣精彩。各種美食聚會和體育比賽常年都有，學長同時擔負起幫助新生儘快適應校園生活的責任。此外他們近年也加強與當地台灣人和華人小企業橫向聯繫鎮。

留學生 南加大 加州

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