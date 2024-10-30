奇諾市青年懲教所2010年關閉 擬改可負擔住宅

奇諾市擬購買已關閉州青少年懲教設施土地，開發可負擔住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸奇諾市近年人口增多、房建發展迅速，為滿足當地居民住房需求，該市準備將已關閉的青年懲教設施開發為可負擔住宅。目前該項目正在就交易土地價格商議中，受市民關注。

名為Heman G. Stark青年懲教設施（Heman G. Stark Youth Correctional Facility）位於市區南部Euclid路和Merrill街交匯處的西南區，2010年關閉，原因與預算限制及法規要求有關。關閉後一度成為加州 男子監獄的接收中心，現歸加州懲教與康復署（CDCR）所有。加州參議員Susan Rubio與州眾議員 Freddie Rodriguez提出的允許出售該土地法案，近期獲州長紐森 簽署，使奇諾市希望購得該地產的想法，有望實現。

奇諾市在近期市議會上，專門就購買土地進行商議，並計畫將這塊占地130畝的地區建設可負擔房，以及配套商業設施及農業園區。市府經理瑞琪（Linda Reich）表示，奇諾市已經沒有多少大面積土地可以開發。意指購買這塊土地，將使奇諾市擁有更多可開發機會。據悉，奇諾市將與加州總務局（Department of General Services）合作，就土地價格協商。

不過，在市議會於10月初舉行的住房研究會上，市府律師提醒，根據1988年由奇諾市選民通過的法案Measure M規定，要將土地改為住宅用途，需經過選民投票。

實際上，加州諾瓦克市（Norwalk）也曾有類似情況。該市收購並開發一處前青年懲教設施。市議會與選區州眾議員合作，推出土地收購案，於2020年獲批。目前諾瓦克市將這塊地區規畫用於住房、零售及開放空間。

據州府司法機構提供資訊，加州懲教與康復署2010年2月22日正式關閉位於奇諾市的青年懲教設施。作為加州曾經最大規模的青少年懲教設施之一，實施關閉決定是加州青少年司法署兩項成本削減中的第一步，目的是提升青少年懲教效率。由於該設施關閉，原在此拘留的400名青少年，被轉移到其它五個運營設施和兩個消防訓練營。