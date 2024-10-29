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鑽石吧公路清晨槍擊案1死 疑始於爭吵後動手

記者楊青/鑽石吧報導
警方28日臨近中午證實，鑽石吧當天清晨槍擊案中的受槍傷男子，傷勢過重不治死亡。（記者楊青/攝影）
警方28日臨近中午證實，鑽石吧當天清晨槍擊案中的受槍傷男子，傷勢過重不治死亡。（記者楊青/攝影）

南加鑽石吧市28日清晨發生公路槍擊案，警方在現場調查數小時，周邊交通受阻。警方28日臨近中午證實，受槍傷男子傷重不治，嫌犯仍然在逃。

加州公路巡警和洛杉磯縣警局聯合調查的現場，在28日中午解封，附近地區交通恢復。未獲警方證實的消息指出，槍擊案始於鑽石吧Pathfinder Road和Brea Canyon附近一個中轉停車場（Park and Ride）；當時先有爭吵，隨後一名男子向另一名男子開槍。受害者在中槍後，繼續開車沿57號公路出口的Pathfinder Road上追開槍者，但汽車最後撞上公路橋護欄。據信槍手駕駛一輛白色SUV逃跑，目前尚未有人被捕。

警方表示，死亡者是來自蘋果谷（Apple Valley）的36歲男子，警方暫時沒有透露其族裔和姓名。

警方28日臨近中午證實，鑽石吧當天清晨槍擊案中的受槍傷男子，傷勢過重不治死亡。（...
警方28日臨近中午證實，鑽石吧當天清晨槍擊案中的受槍傷男子，傷勢過重不治死亡。（記者楊青/攝影）

警方稍早表示，他們是28日清晨6時左右接到槍擊報告，案發地是鑽石吧境內57號公路Pathfinder Road出口和Brea Canyon附近，離鑽石吧高中不遠。警方表示，他們到達現場時，發現一輛汽車撞上公路橋護欄，汽車中一人身上有槍傷。

警方至少派出六輛警車和大批警員前往現場調查，附近街區一度封鎖長達五小時。

鑽石吧 槍擊 加州

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