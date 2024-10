占地4萬3000平方呎 華埠服務中心阿市新診所試營運

華埠服務中心阿罕布拉市全新醫療中心暨PACE長者日間照護中心28日啓動試運行。(華埠服務中心提供)

華埠 服務中心耗時六年規劃,在阿罕布拉 市打造的全新「CSC Health醫療中心暨PACE長者日間照護中心」,28日啟動試營運,首先提供家庭醫科、小兒科、牙科及眼科服務,心理諮商則將於11月1日開始。

該醫療中心占地4萬3000平方呎。華埠服務中心執行長伍競群感謝工作夥伴和社區支持,並期待為為聖蓋博谷地區民眾提供更多更好的醫療服務。華埠服務中心營運長鄭嘉皓表示,新中心的啟動,將是華埠服務中心新的里程碑。

伍競群及鄭嘉皓在當天的啟動儀式上,特別在醫療中心大廳迎接並贈送紀念品給首位患者徐小姐,慶祝這難得的時刻。徐小姐作為CSC Health的患者已長達七年,當天特別來看檢驗報告,她表示,即便兩年前已和家人搬到庫卡蒙加牧場,但還是願意驅車來阿市看診。徐小姐表示,因為喜歡這裡的環境、醫生和服務人員。她認為新的醫療中心也更加寬敞舒適。