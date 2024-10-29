占地4萬3000平方呎 華埠服務中心阿市新診所試營運
華埠服務中心耗時六年規劃，在阿罕布拉市打造的全新「CSC Health醫療中心暨PACE長者日間照護中心」，28日啟動試營運，首先提供家庭醫科、小兒科、牙科及眼科服務，心理諮商則將於11月1日開始。
該醫療中心占地4萬3000平方呎。華埠服務中心執行長伍競群感謝工作夥伴和社區支持，並期待為為聖蓋博谷地區民眾提供更多更好的醫療服務。華埠服務中心營運長鄭嘉皓表示，新中心的啟動，將是華埠服務中心新的里程碑。
伍競群及鄭嘉皓在當天的啟動儀式上，特別在醫療中心大廳迎接並贈送紀念品給首位患者徐小姐，慶祝這難得的時刻。徐小姐作為CSC Health的患者已長達七年，當天特別來看檢驗報告，她表示，即便兩年前已和家人搬到庫卡蒙加牧場，但還是願意驅車來阿市看診。徐小姐表示，因為喜歡這裡的環境、醫生和服務人員。她認為新的醫療中心也更加寬敞舒適。
CSC Health醫療中心暨PACE長者日間照護中心，設有家庭科、牙科、眼科、小兒科、心理諮商、社會服務及咖啡廳等多個項目，同時提供多種語言和文化服務；還規劃2025年第一季啟動「年長者全面照護計畫（Program of All-Inclusive Care for the Elderly，PACE） 」中心，包括接駁服務，提供鄰近地區年長者更多便利。預約看診，可撥打213-808-1792。
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