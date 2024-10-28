彩券中4400萬 橙縣男子獎金苦等9周未到手

橙縣男子聲稱中了勁球4400萬元大獎，但至今尚未拿到獎金。（取自ABC 7電視台畫面）

ABC 7電視台報導，橙縣 男子傑瑞（Jerry）聲稱贏得4400萬美元勁球 （Powerball）大獎，但幾周後表示尚未收到獎金。

喜歡玩樂透彩的他表示，他玩過奇幻五福（Fantasy 5）、勁球（Powerball）、超勁樂透（Super Lotto）等。8月19日勁球開獎之前，他走進附近Ralphs商店，用自己喜愛的號碼下注，中了5個號碼，包括他選的10號勁球號碼等。「那種興奮是微妙的，因為你不會預料會開出所有自己選中的號碼。勁球6碼全中的中獎率，你知道的，這可能比雷打到更微」他說。

然開獎後過了九周，傑瑞仍在等待獎金發放。「對中大獎的贏家來說，這個過程並不好受，他們不會告訴你哪個日期會收到獎金，所以每天都在等待。」加州 彩券局（California State Lottery）貝克（Carolyn Becker）表示，彩券得主最快能在四周內得到獎金，但此情況並不常見。

該部門並未對傑瑞的說法做出具體回應，但表示任何聲稱中獎者都需經過繁瑣的審查過程，包括執法團隊調查，且要查核中獎者是否欠稅或未支付兒童撫養費等。

官員稱，希望每個得獎案件在6至8周內完成，但也可能需更長時間。貝克補充，「信不信由你，加州彩券局每月處理的得獎案件超過1萬件，但我們仍希望盡快滿足贏家。」