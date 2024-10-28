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租屋女皮膚癢又痛 元凶是空調散播霉菌

洛杉磯訊
Clayman在社媒平台上分享她的經歷以及得病的症狀（TikTok用戶autumnclaymann）
Clayman在社媒平台上分享她的經歷以及得病的症狀（TikTok用戶autumnclaymann）

一名居住在洛杉磯的女子近日遭遇罕見皮膚病困擾，如同灼傷般疼痛，甚至因此蒙受一萬美元的經濟損失；而原因來自她家裡的空調，空調中的黑色霉菌導致她全身受到真菌感染。

今年2月，29歲的Autumn Clayman搬入洛杉磯的一間新公寓。然而，幾周後，她開始感到臉部出現燒灼感，皮膚浮現紅印，並逐漸蔓延至全身的濕疹。 「我晚上根本睡不著，因為皮膚癢得厲害，全身像被火燒過一樣，嚴重影響了生活。」她的眼睛也時常發癢，過敏症狀越來越嚴重。

起初，她懷疑是飲食問題，嘗試禁食某些食物，希望找到病因，但情況並未改善。到了6月，她的病情惡化，開始懷疑是否與居住環境有關。於是，她在男友家住了兩周，期間症狀顯著減輕。為了找出真相，她花費780美元進行霉菌檢測，結果顯示兩部空調設備中均存在黑色霉菌。 黑色霉菌常生長在潮濕的環境中，如漏水、冷凝或洪水後的地方。

根據克利夫蘭診所（The Cleveland Clinic）的報告，黑色霉菌會引發免疫反應，加重過敏症狀，如打噴嚏、咳嗽、鼻塞和眼睛刺癢。

檢測結果出爐後，房東向她道歉，並在她返回公寓前進行了兩次大掃除。然而，空調清洗後，她搬回公寓僅一天，症狀便再度復發。 房東同意解除租約，她隨後在幾天內搬離該公寓。

由於霉菌孢子透過空調在室內擴散，導致大部分家具受汙染，她不得不更換家具、衣物，加上皮膚治療和霉菌檢測的總花費已達一萬美元。 「我扔掉了餐桌、椅子、控制台、梳妝台、地毯和所有有縫隙的東西。」她無奈地說，「光是經濟損失和丟棄物品的費用就已超過一萬美元，這還不包括重新購置家具的費用。」

檢測 洛杉磯 房東

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