我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

檢測陰性 麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

洛杉磯等5機場 獲撥款6000萬升級基礎設施

洛杉磯訊
橙縣聖塔安那約翰韋恩機場獲得1060萬美元聯邦撥款，計劃更新六部抗震手扶梯。（約翰韋恩機場提供）
橙縣聖塔安那約翰韋恩機場獲得1060萬美元聯邦撥款，計劃更新六部抗震手扶梯。（約翰韋恩機場提供）

洛杉磯國際機場聖地牙哥機場，在今年9月分別獲得4000萬美元和2600萬美元聯邦撥款用於降低機場噪音後，本周，南加的洛杉磯國際機場、好萊塢布班克機場、橙縣約翰韋恩機場、棕櫚泉機場、聖地牙哥機場等再獲總額6000萬美元聯邦撥款，升級機場硬件設施。

這也是聯邦航空管理局（FAA）向全國125個機場新一輪9億7000萬美元撥款的組成部分。聯邦航空管理局此次大規模撥款主要聚焦各地機場基礎設施的升級和改造，包括升級老舊跑道和航站樓的現代化建設，讓機場營運更安全、更高效，提供民眾和遊客更多的交通和出行便利。

洛杉磯國際機場此次收穫3000萬美元，將用於機場道路、坡道、橋樑、行人天橋、交叉口改善；交通號誌/控制、交通監控/管理設備、街道照明、人行道標誌和條紋也將更新。

橙縣聖塔安那約翰韋恩機場獲得1060萬美元，計劃更新六條抗震手扶梯；好萊塢布班克機場獲得930萬美元，將用於升級機場航站樓的屋頂、墻壁和外部玻璃，更新航站樓的14個門口。

聖地牙哥國際機場獲得近1210萬美元，將用於新航站樓建設，包括安裝新航站兩座客運登機橋、加固基礎混凝樁以及地板、屋頂的結構鋼架。

此外，棕櫚泉國際機場獲也獲得600萬美元，將用於拆除機場現有的老舊地基和建築外牆，代之以新建和擴建新的基礎終端。

洛杉磯國際機場 聖地牙哥 橙縣

上一則

天普市民宅27日下午發生大火　３人死亡２人送醫

下一則

美最大水壩拆除後…鮭魚回來了 百逾年首見洄游北加

延伸閱讀

美航測AI新技術 防止乘客插隊登機

美航測AI新技術 防止乘客插隊登機
閃電告別 紐西蘭機場避免塞車 擁抱限時3分鐘

閃電告別 紐西蘭機場避免塞車 擁抱限時3分鐘
美重啟二戰機場以抗中 專家：美方正推動戰爭機器

美重啟二戰機場以抗中 專家：美方正推動戰爭機器
紐西蘭機場告示「抱抱限時3分鐘」網友笑回：違反基本人權

紐西蘭機場告示「抱抱限時3分鐘」網友笑回：違反基本人權
廉航票機場買 有些比網路便宜

廉航票機場買 有些比網路便宜
宮崎機場滑行道異常反應非未爆彈 恢復航班起降

宮崎機場滑行道異常反應非未爆彈 恢復航班起降

熱門新聞

好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪