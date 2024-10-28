洛杉磯等5機場 獲撥款6000萬升級基礎設施

橙縣聖塔安那約翰韋恩機場獲得1060萬美元聯邦撥款，計劃更新六部抗震手扶梯。（約翰韋恩機場提供）

洛杉磯國際機場 和聖地牙哥 機場，在今年9月分別獲得4000萬美元和2600萬美元聯邦撥款用於降低機場噪音後，本周，南加的洛杉磯國際機場、好萊塢布班克機場、橙縣 約翰韋恩機場、棕櫚泉機場、聖地牙哥機場等再獲總額6000萬美元聯邦撥款，升級機場硬件設施。

這也是聯邦航空管理局（FAA）向全國125個機場新一輪9億7000萬美元撥款的組成部分。聯邦航空管理局此次大規模撥款主要聚焦各地機場基礎設施的升級和改造，包括升級老舊跑道和航站樓的現代化建設，讓機場營運更安全、更高效，提供民眾和遊客更多的交通和出行便利。

洛杉磯國際機場此次收穫3000萬美元，將用於機場道路、坡道、橋樑、行人天橋、交叉口改善；交通號誌/控制、交通監控/管理設備、街道照明、人行道標誌和條紋也將更新。

橙縣聖塔安那約翰韋恩機場獲得1060萬美元，計劃更新六條抗震手扶梯；好萊塢布班克機場獲得930萬美元，將用於升級機場航站樓的屋頂、墻壁和外部玻璃，更新航站樓的14個門口。

聖地牙哥國際機場獲得近1210萬美元，將用於新航站樓建設，包括安裝新航站兩座客運登機橋、加固基礎混凝樁以及地板、屋頂的結構鋼架。

此外，棕櫚泉國際機場獲也獲得600萬美元，將用於拆除機場現有的老舊地基和建築外牆，代之以新建和擴建新的基礎終端。