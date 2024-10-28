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8旬長者動手做公益 展出數百件手工藝品

記者王若然／艾爾蒙地市報導
采風創意手工藝交流協會數百件手工藝品在洛僑中心展出。（記者王若然／攝影）
采風創意手工藝交流協會數百件手工藝品在洛僑中心展出。（記者王若然／攝影）

采風創意手工藝交流協會慶祝中華民國113周年雙十國慶手工藝術品展26、27日兩天在洛杉磯華僑文教中心舉辦。在兩天的展出中，有來自該協會成員的幾百件精美手工藝品展出，包括毛線衣、圍巾、首飾等。這些五彩斑斕的手工藝品竟幾乎全部出自八旬長者之手。

該協會會長魏純潔（Grace Wei）表示，協會成立了18年，每年都會有一次作品展出。作品中包括成員的得意之作，有毛線衣，圍巾，帽子，披肩，紙玫瑰花，項鍊，耳環，手鍊，刺繡等，十分精美。魏純潔說，協會目前約有82位成員，她是其中最年輕的一個，今年76歲。協會成員平均年齡80歲，最高年齡在83至85歲之間。

魏純潔勾織的圍巾。（記者王若然／攝影）
魏純潔勾織的圍巾。（記者王若然／攝影）

這些長者每月聚會兩次，談談心，做做手工藝，心情很好。魏純潔介紹，采風創意手工藝交流協會成員的心願，就是希望人在老的時候對社會還有所貢獻。這些手工藝品以及展出所得捐款將全部在冬令救助活動中送出去，幫助有需要的人，該協會每年都會與其他組織合作，在冬季舉辦捐贈活動。

采風創意手工藝交流協會在洛僑中心舉辦手工藝品展，左三為魏純潔。（記者王若然／攝影...
采風創意手工藝交流協會在洛僑中心舉辦手工藝品展，左三為魏純潔。（記者王若然／攝影）

魏純潔表示，相比通宵打麻將，老年人參加采風創意手工藝交流協會有很多益處。他們協會每月兩次的相聚做手工，打毛衣更有益於長者的作息。動手加動腦，有助於提高認知，協會90%的長者都沒有失智症。他們學會打毛衣，甚至可以給孫子孫女織毛衣。

在展出的作品中，有針織的翩翩起舞的蝴蝶，也有勾織的仙氣飄飄的披肩。其中一條針織串珠圍巾是魏純潔的得意之作。她表示，這條圍巾的設計理念有一段故事。有次她在紐約的一家展示櫃看見此設計的圍巾，很美麗，讓人難忘。她當即拍下了照片，回到家之後就開始研究怎麼復刻。製作這條圍巾，魏純潔花費了十天時間，3000多顆水晶珠子才製作完成。

采風創意手工藝交流協會還準備精美紀念品（項鍊耳環套組50套），免費送給前50位到場的民眾。

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