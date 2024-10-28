洛僑中心曬書節、名人講座 2000冊免費送

洛僑中心在大廳舉辦第七屆「曬書節」，民眾可免費拿走喜愛的圖書。（記者王若然／攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心26日在大廳舉辦了一系列活動，包括第七屆「曬書節」和名人講座，吸引了大批民眾「圍觀」。

華僑文教中心主任陳敏永表示，「曬書節」的由來就是希望在科技的時代，在實體書籍慢慢被年輕人所忽略的時候，可以通過這個活動鼓勵民眾積極閱讀正體書籍。「曬書節」的書籍一部分來自洛僑中心圖書館 ，另一部分來自民眾的捐贈。陳敏永說，「這是非常有意義的。」因該活動廣受歡迎，已經舉辦了七年。他表示，期望藉此活動鼓勵台灣二代、三代年輕人閱讀正體字，學習華語文化。

左起：洛僑中心主任陳敏永、講座主講人高功明、蔚忠諺。（記者王若然／攝影）

洛僑中心副主任鄭心茹表示，本次「曬書節」約有1000至2000本圖書，民眾看見喜歡的就可以拿走。洛僑中心擁有豐富的圖書館藏，有數萬本中文書籍，是南加州 地區最大的中文書籍收藏地之一。每年底，洛僑中心會從台北購買大量新書，充實中心的藏書，其中一部分書籍自然淘汰成為「曬書節」書籍的一部分，免費送給民眾。

該活動截至27日。曬出的圖書中，既有小學生的課本、作業集，也有生活經驗、醫療、小說雜誌等書，種類豐富。來者都可以滿載而歸。

除了曬書節，廣泛遊覽世界各地風景名勝 的高功明和蔚忠諺，分別帶來「旅遊攝影講座」以及「分享職涯人生規劃講座」。其中高功明介紹了他去過的各地名勝古蹟，分享了不同景點遊玩的經驗以及用手機如何拍出美照。