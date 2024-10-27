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世報銀髮樂齡展 聽講座抽好禮

記者張宏╱艾爾蒙地市報導
出席樂齡展民眾大排長龍。（記者張宏/攝影）
出席樂齡展民眾大排長龍。（記者張宏/攝影）

洛杉磯世界日報「2024銀髮樂齡生活展」26日在洛杉磯華僑文教服務中心熱鬧舉辦。活動上午10時開始，不少民眾9時不到就來排隊，長龍蔓延到後面停車場，出席者踴躍。

主辦單位精心準備500份伴手禮袋發放(先到先得，送完為止)，現場還規畫了免費健檢專區、健康講座和20家健保商家的攤位展出，同時也準備價值超過千元的好禮大抽獎，所有現場聽眾皆可參與每場講座之間的抽獎，獲取健康知識，滿載好禮而歸。

（影音來源：記者張宏）

洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，舉辦這項活動目的是讓大家更了解和享受應有的福利和服務。本報邀請各個領域醫療專家帶來講座，分享最新資訊，像聯邦醫療保險計畫今年有很多重要變動，藥物自付額有了新的限制，2026年可以與藥廠直接協商價格。2025年B計畫上限降低，但也要特別注意保險計畫是否涵蓋既有處方藥，避免權益受到傷害。同時讓長者感受到社會的關懷和支持，匯集資源與服務。

自2019年以來，世界日報第五年舉辦「銀髮樂齡生活展」。當天活動現場設立免費健康檢查站(僅限10/26場)，健檢項目包括血壓測量、體重指數(BMI)測量、情緒測試和認知功能檢查，讓與會者對自身健康狀態有更完善的認識。

數百份健康好禮大贈送。（記者張宏╱攝影）
數百份健康好禮大贈送。（記者張宏╱攝影）

現場集結來自醫療、保險、理財、福地等領域專家，為民眾帶來七場專業講座。每場講座之間也將穿插好禮大抽獎環節，獎項包括太子牌靈芝膠囊、花旗蔘片、花旗蔘茶組等，以及由南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）提供的50美元大華超市禮卡，德成行蔘福禮遇組，還有包括九陽破壁免濾多功能豆漿機、電子鍋和成田家電的多功能料理鍋、食物料理機等多項禮品，總價值超過千元。

角聲品質總監李家宜表示，角聲帶來血壓等各項篩選，民眾接種感冒疫苗還可獲得15美元Target禮卡。

（左起）世界日報社長于趾琴、艾爾蒙地市長Jessica Ancona出席開幕式致...
（左起）世界日報社長于趾琴、艾爾蒙地市長Jessica Ancona出席開幕式致詞。（記者張宏╱攝影）
世界日報銀髮樂齡展26日在僑教中心舉辦。（記者張宏/攝影）
世界日報銀髮樂齡展26日在僑教中心舉辦。（記者張宏/攝影）

艾爾蒙地市長Jessica Ancona出席，他感謝世界日報在艾爾蒙地連續數年舉辦這樣有意義的活動，作為南加首屈一指的華人媒體，不僅帶來新聞還帶來社區服務，給當地民眾帶來保險健康等最新資訊。這些資訊對長者都是非常有幫助，同時感謝角聲提供免費健康檢查，為長者健康提供支持。

活動會場也發放由李錦記贊助的調味雞汁。

聯邦醫療保險 世界日報 洛杉磯

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