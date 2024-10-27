以成長經歷為靈感 華人導演盧鋅浩電影「定向」獲獎

電影《定向》獲翠貝卡電影節三項提名。（受訪者提供）

洛杉磯華人 導演盧鋅浩（Xinhao "Violet" Lu），以成長經歷為靈感創作的電影新片《定向》（Deep Into the Forest），10月25日（周五）在美國電影學會電影節（AFI Fest）展映，這部作品此前已提名並獲多個國際電影節獎項。

影片講述中國南方一名定向越野運動員，即將參加全國錦標賽，但因賽前過度訓練導致跟腱舊傷復發。主人公在榮譽與傷勢之間艱難選擇，他對不人道的集體主義產生強烈抵觸，最終做出令人吃驚的決定。

這部電影的主演王傑克（Jack Wang），曾出演獲奧斯卡7項大獎的《奧本海默》（Oppenheimer），此番與盧鋅浩合作的影片《定向》，先後榮獲今年休士頓國際電影節白金雷米獎、翠貝卡電影節（Tribeca Festival）Moving the Spotlight單元三項提名，並獲得超過七個國際電影節的提名。

盧鋅浩（左四）在翠貝卡電影節與其他電影工作人員合影。（受訪者提供） 電影導演盧鋅浩（左二）現場工作照片。（受訪者提供）

對導演而言，《定向》電影中的男主角是另一個時空的自己，盧鋅浩在家鄉廣東中山求學時，也是一名定向越野運動員。作品回顧成長經歷的同時，探討華人父母望子成龍、成鳳背後的殘酷真相。

導演盧鋅浩從小熱愛電影，長大後義無反顧地投身充滿挑戰的好萊塢，作為一名華人導演，他克服文化語言的障礙，幾年來執導過多種風格的電影，新作品《定向》如今取得成就，是多年努力的回報。值得一提的是，這部在洛杉磯拍攝的作品，場景布置完全是中國南方的城市。導演與美術指導、攝影討論眾多方案，並從中國帶來道具，最終還原的場景，讓觀眾以為電影就是在中國南方取景拍攝。

盧鋅浩的另一部作品《紅色人》（Red Man），聚焦華裔 雜技演員後台故事的黑色幽默短片電影，全片10分鐘只有一個固定機位的長鏡頭。這對導演來說是個很大的挑戰，每個演員的走位必須十分精確，任何環節出現問題， 一切都要重新來過。《紅色人》最終在第27屆洛杉磯短片國際電影節獲得最佳實驗電影獎，影片集中表達新、老華裔在美國的困境。

熱愛現實主義題材的導演盧鋅浩，接下來計畫拍攝一部聚焦華裔長者的長片作品，片名初定「漫漫良夜」，「我已經寫好劇本大綱，主角就是漸漸老去的第一代華人移民，我希望依靠電影的力量，真實展現他們的生活，讓更多人關注美國華裔群體。」