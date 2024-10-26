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銀髮樂齡生活展 多領域專家開講 現場好禮大抽獎

洛杉磯訊
2024銀髮樂齡生活展活動一覽表
2024銀髮樂齡生活展活動一覽表

洛杉磯世界日報舉辦的「2024銀髮樂齡生活展」將於今（26）日上午10時30分在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，現場集結來自醫療、保險、理財、福地等領域專家，為民眾帶來7場專業講座。

2025年作為「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）的一部分，俗稱紅藍卡聯邦醫療保險(Medicare)將迎來重大變化，尤其是在藥物給付方面，會對耆老帶來重大影響。

長青保險、USC Arcadia Hospital、角聲醫療中心、安森藍十字、SCAN Health、福全健保和Forest Lawn福樂紀念公園的專業菁英主講的七場專題講座，提供銀髮族如何選擇適合的健保計畫、2025紅藍卡健保變動及藥物保險的的重大變化、紅藍卡轉換期注意事項、包辦紅藍卡、白卡、補充計畫等全面解析，以及生前規劃好處知多少等與銀髮族健康生活息息相關的實用資訊。

角聲醫療中心也將於活動現場，針對醫療白卡擴展和新冠須知提供專業角度剖析。角聲表示，民眾容易忽略的健康項目是牙科檢查，因為紅藍卡不包牙科，除非加入醫療網，但許多長者沒有白卡，就不注重牙齒問題，拖到牙齒已經非常痛才去看病，但此時不僅診療費用高昂，診療時間也會拖得很長，因此建議長者們盡量將紅藍白卡都掌握在手，這樣才能為全面健康保駕護航。

活動當天，USC Arcadia Hospital也邀請到專業的物理治療師，特別針對長者設計一系列簡單有效的居家運動。在這場互動式的講座中，治療師將展示如何在舒適的家庭環境中，通過簡單的運動來提升行動力和靈活性，減少跌倒的風險。

今年活動現場將設立免費健康檢查站，健檢項目包括血壓測量、體重指數（BMI)測量、情緒測試和認知功能檢查，讓與會者對自身健康狀態有更完善的認識。

此外，主辦單位精心準備了500份伴手禮袋於活動開始時發放（先到先得，送完為止）。現場還規畫了免費健檢專區、健康講座和多家健保商家的攤位展出，並準備價值超過千元的好禮大抽獎。活動免費參加、免費停車，歡迎大家一起來。 「銀髮樂齡生活展」活動諮詢熱線323-268-4982，分機600。

500份伴手禮袋，於活動開始時發放，先到先得，送完為止。（本報資料照片）
500份伴手禮袋，於活動開始時發放，先到先得，送完為止。（本報資料照片）

聯邦醫療保險 紅藍卡 健保

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