加州科學中心免費又好玩 太空展覽受歡迎

加州科學中心位於洛杉磯市中心的Exposition Park內。（記者趙健／攝影）

位於洛杉磯市中心的加州 科學中心（California Science Center），是一個適合各年齡層參觀的互動式科普場所。無論是親子遊、學校遊，還是大人的科學探索之旅，都能在此獲得難忘體驗。居住在南加州的民眾，不妨安排一天，在這裡親身體驗科學的魅力。

視頻來源：記者趙健

根據官網資料，加州科學中心的前身是一座州立展覽館，於1912年開放，主要展示加州農業資源和相關的工業化產品。二戰後，隨著科學技術的發展，這裡逐步轉型為以科學與工業技術為主的公共科學教育機構，並於1998年更名為加州科學中心。之後經過多次擴建，該中心已成為美國最大的科學博物館 之一。除重要節假日外，館內主要展覽區一周七天均免費開放。

該中心設多個展區，涵蓋生物學、物理學、天文學和環境科學等不同主題。其中最受歡迎的展區是太空 展覽「Air & Space」，為遊客提供近距離參觀航天飛行物和相關裝置的機會。2011年退役的奮進號太空梭（Endeavour Space Shuttle，另稱航天飛機）就在此展出多年，它是世界上第一個可重複使用的太空船，曾執行過25次太空航行。不過，它目前已搬入正在興建的新家塞繆爾·奧辛館（Samuel Oschin Air and Space Center），待該館建成後它將再次與遊客見面。

生命科學也是該中心的熱門參觀項目之一。在二樓的「生命的起點」（Life! Beginnings ）展廳內，參觀者可以了解到人類及其他生物繁殖、發育和基因傳遞的過程。其中的沉浸式子宮空間，讓參觀者走入人類從受孕到出生的「庇護所」，近距離觀看處在生命不同階段的胎兒標本。此外，該展廳還通過多個互動展覽，讓遊客自主探索生物的演變和大自然不同物種的生活方式。

「生態系統」（Ecosystem）展廳則通過對動植物的展示和互動裝置，幫助參觀者深入了解自然界中各種生命和環境的關係。展廳內設有不同類型的生態系統模型，如熱帶雨林、沙漠和水域生態系等，遊客可以手動操控這些模型，以更高緯度視角，觀察不同環境中各種生物的生活方式和適應能力。此外，這裡還有昆蟲、植物、兩棲類和爬行類動物，以及生物化石和標本。

該中心的另一亮點是IMAX雷射劇院，七層樓的巨型螢幕將觀眾帶入虛擬影像世界。透過雷射投影、戴上3D眼鏡，結合最新科技的聲道環繞音響系統，觀眾將體驗一次獨特的數位之旅。值得注意的是，想要觀看IMAX影片的參觀者，須提前另行購票。