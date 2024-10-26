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加州科學中心免費又好玩 太空展覽受歡迎

記者趙健／洛杉磯市報導
加州科學中心位於洛杉磯市中心的Exposition Park內。（記者趙健／攝影）
加州科學中心位於洛杉磯市中心的Exposition Park內。（記者趙健／攝影）

位於洛杉磯市中心的加州科學中心（California Science Center），是一個適合各年齡層參觀的互動式科普場所。無論是親子遊、學校遊，還是大人的科學探索之旅，都能在此獲得難忘體驗。居住在南加州的民眾，不妨安排一天，在這裡親身體驗科學的魅力。

視頻來源：記者趙健

根據官網資料，加州科學中心的前身是一座州立展覽館，於1912年開放，主要展示加州農業資源和相關的工業化產品。二戰後，隨著科學技術的發展，這裡逐步轉型為以科學與工業技術為主的公共科學教育機構，並於1998年更名為加州科學中心。之後經過多次擴建，該中心已成為美國最大的科學博物館之一。除重要節假日外，館內主要展覽區一周七天均免費開放。

該中心設多個展區，涵蓋生物學、物理學、天文學和環境科學等不同主題。其中最受歡迎的展區是太空展覽「Air & Space」，為遊客提供近距離參觀航天飛行物和相關裝置的機會。2011年退役的奮進號太空梭（Endeavour Space Shuttle，另稱航天飛機）就在此展出多年，它是世界上第一個可重複使用的太空船，曾執行過25次太空航行。不過，它目前已搬入正在興建的新家塞繆爾·奧辛館（Samuel Oschin Air and Space Center），待該館建成後它將再次與遊客見面。

生命科學也是該中心的熱門參觀項目之一。在二樓的「生命的起點」（Life! Beginnings ）展廳內，參觀者可以了解到人類及其他生物繁殖、發育和基因傳遞的過程。其中的沉浸式子宮空間，讓參觀者走入人類從受孕到出生的「庇護所」，近距離觀看處在生命不同階段的胎兒標本。此外，該展廳還通過多個互動展覽，讓遊客自主探索生物的演變和大自然不同物種的生活方式。

「生態系統」（Ecosystem）展廳則通過對動植物的展示和互動裝置，幫助參觀者深入了解自然界中各種生命和環境的關係。展廳內設有不同類型的生態系統模型，如熱帶雨林、沙漠和水域生態系等，遊客可以手動操控這些模型，以更高緯度視角，觀察不同環境中各種生物的生活方式和適應能力。此外，這裡還有昆蟲、植物、兩棲類和爬行類動物，以及生物化石和標本。

該中心的另一亮點是IMAX雷射劇院，七層樓的巨型螢幕將觀眾帶入虛擬影像世界。透過雷射投影、戴上3D眼鏡，結合最新科技的聲道環繞音響系統，觀眾將體驗一次獨特的數位之旅。值得注意的是，想要觀看IMAX影片的參觀者，須提前另行購票。

作為科學展館，當然少不了展示物理學原理的裝置。從聲音傳播到重力作用，這些展品以互動或遊戲的方式激發人們的好奇心，為參觀者提供許多動手實驗的機會。此外，館內還有環境與可持續性展區，通過各種展覽和活動，教育公眾如何以更環保的方式生活。

館內設有多種親子互動裝置。（記者趙健／攝影）
館內設有多種親子互動裝置。（記者趙健／攝影）
加州科學中心設有多個展區，涵蓋生物學、物理學、天文學和環境科學等不同主題。（記者...
加州科學中心設有多個展區，涵蓋生物學、物理學、天文學和環境科學等不同主題。（記者趙健／攝影）
沉浸式子宮空間內展示了不同階段的胎兒標本。（記者趙健／攝影）
沉浸式子宮空間內展示了不同階段的胎兒標本。（記者趙健／攝影）
火箭助推器。（記者趙健／攝影）
火箭助推器。（記者趙健／攝影）
該中心的太空展覽為遊客提供近距離參觀太空飛行物和相關裝置的機會。（記者趙健／攝影...
該中心的太空展覽為遊客提供近距離參觀太空飛行物和相關裝置的機會。（記者趙健／攝影）

加州 太空 博物館

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