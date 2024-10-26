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聖地牙哥青年文化大使 校園展現台灣魅力

聖地牙哥訊
聖地牙哥Design39 Campus中學10月20日舉行文化節，FASCA聖地牙哥分會青年文化大使熱情參展。（橙僑中心）
聖地牙哥Design39 Campus中學10月20日舉行文化節，FASCA聖地牙哥分會青年文化大使熱情參展。（橙僑中心）

海外青年文化大使協會聖地牙哥分會(FASCA-SD)20日參加Design39 Campus中學的文化節活動，展現台灣豐富且亮麗的文化。這場活動是多元文化的慶典，FASCA-SD在其中扮演了宣揚台灣文化的使者。

在Design39 Campus中學台灣家長設置的攤位上，來訪者品嚐了各式台灣著名小點心及波霸奶茶，這些美味飲食迅速吸引了眾多參加者的關注。除了美食之外，FASCA-SD還展示台灣多項童玩，並提供參觀者有趣的體驗。參觀的大人及小孩踴躍體驗扯鈴、踢毽子，以及充滿童年回憶的彈珠台遊戲，經由親身體驗，更加瞭解台灣童玩的箇中樂趣。

諮詢導師柳靜娟表示，這次文化節為FASCA-SD青年文化大使提供實踐文化交流的絕佳機會。透過像扯鈴、踢毽子、彈珠台這些親身體驗活動，提供當地社區以一種有趣且有意義的方式，來接觸台灣的文化。看到青年文化大使們不僅學習台灣的文化，還能積極與他人分享，非常令人欣喜。

FASCA青年文化大使肩負文化外交的使命，透過領導力與服務來宣揚台灣豐富的傳統與文化，進而加強臺美社區之間的聯繫與交流。經由這些互動性強且充滿樂趣的活動，FASCA成功營造出學習與文化共享的氛圍，充分體現了FASCA領導力與服務的核心價值，同時讓參與者也留下深刻印象，激發參與者對台灣文化的欣賞與嚮往。

FASCA-SD青年文化大使向參觀者紹台灣。（橙僑中心）
FASCA-SD青年文化大使向參觀者紹台灣。（橙僑中心）
FASCA聖地牙哥分會諮詢導師柳靜娟(後排左二)帶領青年文化大使推廣台灣文化。（...
FASCA聖地牙哥分會諮詢導師柳靜娟(後排左二)帶領青年文化大使推廣台灣文化。（橙僑中心）

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