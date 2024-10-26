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鑽石吧楓樹山公園改造升級工程 動工

記者楊青/鑽石吧報導
具有35年歷史的鑽石吧楓樹山公園改造升級工程本周開始動工。（鑽石吧社區發展局提供）
具有35年歷史的鑽石吧楓樹山公園改造升級工程本周開始動工。（鑽石吧社區發展局提供）

鑽石吧楓樹山公園（Maple Hill Park）改造升級工程本周動工，升級工程內容包括中心遊樂場、公共衛生間和周邊的人行道等，工程預計耗時八個月，預計2025年夏季竣工。

占地3.5英畝的楓樹山公園是鑽石吧廣受民眾歡迎的社區公園之一，其所在的楓樹山路1355號街區，位於成熟的住宅區內，與楓樹山小學隔街相望，更因公園設施完整，內有小型遊樂場、網球場、籃球場、匹克球場、燒烤野炊區域和公共衛生間，成為附近居民娛樂消閑和鍛煉身體的好去處。不過，由於其歷史可追溯到1989年鑽石吧獨立建市之前，至今已35年，不少設施年久失修，相當老舊。

此次改造更新工程主要集中在遊樂場和公共衛生間，公園的人行道和周邊景觀也將得到升級。包括將現有遊樂場替換為兩個適合兩至五歲和五至12歲兒童玩耍的遊樂設施，增加一個更大的鞦韆和具有360度全向旋轉功能的旋轉木馬；現有的衛生間將被用預製的ADA材料的新建男女衛生間取代。遊樂場和衛生間及其周圍的人行道將重新鋪設；籃球場也將重新鋪設；增加周邊小型園林，改造整體綠化和美化。

鑽石吧楓樹山公園改造升級工程本周開始動工，現有的衛生間將被用預製的ADA材料的新...
鑽石吧楓樹山公園改造升級工程本周開始動工，現有的衛生間將被用預製的ADA材料的新建男女衛生間取代。（鑽石吧社區發展局提供）
具有35年歷史的鑽石吧楓樹山公園改造升級工程本周動工，遊樂場將是重點更新工程之一...
具有35年歷史的鑽石吧楓樹山公園改造升級工程本周動工，遊樂場將是重點更新工程之一。（鑽石吧社區發展局提供）
鑽石吧楓樹山公園改造升級工程本周開始動工，現有的衛生間將被用預製的ADA材料的新...
鑽石吧楓樹山公園改造升級工程本周開始動工，現有的衛生間將被用預製的ADA材料的新建男女衛生間取代。（鑽石吧社區發展局提供）

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