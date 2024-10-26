華裔民選官員協會 背書5候選人

鄭博仁（左起）、葉憲聰、Sabrina Bow、羅美寶、葉淑美、趙宏、孫立青、傅達文，幾位候選人參選不同城市和機構的民選職位，致力於推動社區發展、提升市民福祉。（記者張庭瑜╱攝影）

美國華裔 民選官員協會（Chinese-American Elected Officials, CEO）10月25日在蒙特利公園市 （Monterey Park）舉行候選人背書午餐會，會長劉珝林（Stan Liu）表示，此次活動為臨近選舉的候選人提供最後衝刺的助力，期望提高華裔代表的影響力。

此次獲得背書的五位候選人包括：阿蘇薩（Azusa）市議會第2選區候選人Sabrina Bow、托倫斯聯合學區候選人葉憲聰（Tony Yeh）、亞凱迪亞市市議會第1選區候選人傅達文（David Fu）、上聖蓋博谷水區（Upper San Gabriel Valley Municipal Water District）第2選區候選人葉淑美（Mindy Yeh），以及核桃 市市議會候選人羅美寶（Kaylee Law）。午餐會並邀請資深政治顧問阿瓦拉多（Luis Alvarado）及皮納（Andrew Pina）提供選情分析，分享目前選票回收率和投票趨勢，並給出最後11天的競選建議，協助候選人爭取更多支持。

活動吸引多位社區領袖到場支持，包括蒙特利公園市市長黃泰平、亞凱迪亞市議員鄭博仁及聖蓋博市市議員丁言喻。丁言喻提到，任內將市內道路品質評分從52分提升至82分，並將財政由赤字轉為盈餘。他表示，若連任成功，將以公共安全為首要任務。

阿蘇薩候選人Sabrina Bow若當選，將成為該市125年來首位亞裔市議員和17年來首位女性市議員。她的政見重點為提升公共安全、維護市區整潔和關注青少年發展。托倫斯市候選人葉憲聰提出校園安全、創新課程和教師住房計畫等施政方向。

亞市候選人傅達文曾任加州律師協會房地產法委員會主席。上聖蓋博谷水區候選人葉淑美專注水資源管理，是唯一獲得現任水務委員會多數成員背書的候選人。核桃市候選人羅美寶持有約翰霍普金斯大學政府管理碩士學位，期望延續家族的美國夢。

爾灣市市長候選人孫立清（Lee Sun）現任該市投資顧問委員會及財經委員會委員，在爾灣居住超過22年。他的施政重點包括加強公共安全、改善交通、提升住房可負擔性及解決遊民問題。在住房政策上，他提出縮減新建住房規模，謹慎控制開發步伐。核桃市議會候選人趙宏（Hong Diana Zhao ）則提出增設狗公園與步道公園、引入多元美食廣場、美化城市照明等發展計畫，並強調維持財政健康。

此次午餐會不僅提供了候選人互相交流的平台，還反映出華裔參政熱情高漲。丁言喻也表示，希望透過這類活動鼓勵更多華裔投身公共事務，促使華裔聲音在地方和聯邦層級的政策決策中得到更多重視。