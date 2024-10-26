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AI與外國勢力干擾 選舉安全受挑戰

記者沈瑋╱洛杉磯報導
參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）民主黨籍主席華納在特別媒體簡報會上發言，警告人工智慧（AI）與外國勢力干擾選舉的潛在風險。（截自線上會議）
參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）民主黨籍主席華納在特別媒體簡報會上發言，警告人工智慧（AI）與外國勢力干擾選舉的潛在風險。（截自線上會議）

參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）民主黨籍主席華納（Mark Warner）22日在少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）舉行的特別媒體簡報會上，強調美國選舉系統的安全性有所提升，但也警告了人工智慧AI）與外國勢力干擾選舉的潛在風險。

華納表示，儘管選舉官員曾面臨威脅，但現階段他們以及選舉系統的準備狀況良好。他強調，聯邦政府投入了大量資金加強對選務人員的保護，比如使用防彈玻璃等。與此同時，各州選舉官員都在與國土安全部轄下網路安全及資訊安全局（Cybersecurity and Information Security Agency，CISA）進行選舉安全合作。

然而，華納也對外國勢力散佈虛假信息的威脅提出警告。他指出，俄羅斯、中國和伊朗等國正在散布、利用網路上的錯誤信息和陰謀論。他強調，與2020年或2016年不同的是，人工智慧（AI）技術的進步可能使這些不實消息的散布更具規模和速度，甚至有可能在選舉過程中製造深偽（deep fake）影像，例如在選舉日或之後製造選務人員銷毀選票的假象。他強調，最終這些外國勢力的目的並非支持特定候選人，而是削弱美國民眾對民主制度的信任。

此外，華納也提到，各個社媒平台對於內容審核的資源投入相較於2020年大幅減少，這加劇了虛假信息的傳播。他以X（前稱Twitter）為例，批評其所有者（指馬斯克）甚至成為錯誤信息的散布者，同時也指出TikTok為字節跳動（ByteDance）所有，受中國共產黨控制，因此有極大隱患。他呼籲民眾在接觸到網路上的信息時，應保持冷靜，不要隨意轉發可能由外國勢力製造的虛假消息。

在回答有關北韓軍隊是否參與俄烏戰爭、是否會影響大選的問題時，華納表示，目前美國情報機構尚無確鑿證據證明北韓軍隊已進入烏克蘭，並強調美方會持續密切關注相關動態。

華納最後呼籲少數族裔媒體服務等平台，繼續向各族裔社區提供選舉信息，並鼓勵更多來自移民社群（diaspora communities）的參與。

北韓 人工智慧 AI

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