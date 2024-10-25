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弒親兄弟服刑35年 檢察長申請重新判刑、假釋

記者王若然／洛杉磯市報導
賈斯康24日舉辦新聞發布會，稱為梅南德茲兩兄弟重新尋求刑期。（NBC新聞網）
賈斯康24日舉辦新聞發布會，稱為梅南德茲兩兄弟重新尋求刑期。（NBC新聞網）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）24日下午舉辦新聞發布會，宣布將建議法官重新考慮「弒親兄弟」埃里克·梅南德茲（Erik Menendez）和萊爾·梅南德茲（Lyle Menendez）的刑期，將之前的終身監禁不得假釋，改為可以假釋。而考慮到兩兄弟犯案時的年齡及所服刑期等因素，若法官同意假釋，意味著兩兄弟可被即刻釋放。

梅南德茲兩兄弟在1989年於自家比佛利山的豪宅中，將父母殘忍殺害。目前兩兄弟已經服刑35年。賈斯康在當天的記者會上表示，檢察官辦公室將在25日向法院申請重新宣判兩兄弟的刑期，兩人最多在監獄服刑50年，可以假釋。考慮到在犯案時，兩人年齡分別在19歲和21歲，法律上犯案時年齡在26歲以下也是假釋資格的考慮因素。

不過最終兩兄弟可否假釋，將由法官審該案。

埃里克·梅南德茲和萊爾·梅南德茲目前在聖地牙哥Richard J. Donovan監獄服刑，今年兩人分別53歲和56歲。近日，賈斯康對該案的新證據重新審視，包括兇案發生前的幾個月，埃里克寫給他表弟的信，提到家裡持續存在的性虐待行為。以及波多黎各（Puerto Rican）男孩樂團Menudo前成員的自白，稱在青少年時期被父親何塞·梅南德茲性侵。

賈斯康說，考慮一個人可否被假釋，不僅要看案件本身，還要看這個人在監獄裡是否悔改，被放出來後是否會對社區造成危害。他表示，梅南德茲兄弟倆在判刑終身監禁不得假釋後，在監獄裡表現良好，甚至積極幫助他人，包括組織獄友建立創傷群組等。

在當天記者會上，有兩兄弟的親屬現身支持賈斯康的行動。基蒂·梅南德茲的姐姐（或妹妹）Joan Andersen VanderMolen、表親Karen VanderMolen，Brian A. Andersen Jr.等。

不過也有親戚反對釋放兩兄弟的，包括基蒂·梅南德茲的兄弟Milton Andersen的代表受害人權益的律師Kathleen Cady曾表示，對兩兄弟的審判是公正的，他們應該被關押。律師表示，她得到信息稱埃里克寫給表弟的信是假的，不應當作為證據考慮。

監獄 比佛利山 洛杉磯

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