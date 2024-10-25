防走失 洛杉磯縣免費提供失智症等患者定位手環

洛杉磯縣長者和身障人士部門23日舉行會議，向民眾推廣定位手環的申請方式。（網路會議截圖）

洛杉磯 縣自2018年以來，透過L.A. Found項目為那些面臨迷路風險的阿茲海默症 、失智症、自閉症和其他認知障礙人士提供免費的定位手環，以協助追蹤和救助走失者。10月23日，該項目所屬洛杉磯縣長者和身障人士部門舉行會議，向民眾推廣這項免費服務。

洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）表示，該項服務涵蓋失智症、自閉症等多種認知問題患者，透過干預措施來支持家庭照護者，增加他們的安全感，同時也促進了執法機構、家庭和社區組織之間的合作。盧納強調，「在特殊情況下，迅速反應至關重要，時間變得極為珍貴。」手環佩戴者將被註冊在洛縣 警局的系統中，以便緊急情況下獲得及時救助。