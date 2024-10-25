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防走失 洛杉磯縣免費提供失智症等患者定位手環

記者趙健／洛杉磯報導
洛杉磯縣長者和身障人士部門23日舉行會議，向民眾推廣定位手環的申請方式。（網路會議截圖）
洛杉磯縣長者和身障人士部門23日舉行會議，向民眾推廣定位手環的申請方式。（網路會議截圖）

洛杉磯縣自2018年以來，透過L.A. Found項目為那些面臨迷路風險的阿茲海默症、失智症、自閉症和其他認知障礙人士提供免費的定位手環，以協助追蹤和救助走失者。10月23日，該項目所屬洛杉磯縣長者和身障人士部門舉行會議，向民眾推廣這項免費服務。

洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）表示，該項服務涵蓋失智症、自閉症等多種認知問題患者，透過干預措施來支持家庭照護者，增加他們的安全感，同時也促進了執法機構、家庭和社區組織之間的合作。盧納強調，「在特殊情況下，迅速反應至關重要，時間變得極為珍貴。」手環佩戴者將被註冊在洛縣警局的系統中，以便緊急情況下獲得及時救助。

洛杉磯縣長者及身障人士部門代表David Kochen表示，該項目自啟動以來，已成功向洛縣居民發放超過1640個可追蹤裝置，並協助家人成功找回28名走失患者。他介紹，合格的申請者需是洛杉磯縣居民，並且患有阿茲海默症、失智症、自閉症或其他認知障礙，存在迷路的風險。申請通過後，參與者不僅可以獲得免費的追蹤設備、享受免費更換電池和備用零件的服務，還能獲得相關部門和設備承包商提供的持續支持。民眾可以透過ad.lacounty.gov/lafound/線上申請，或通過電郵[email protected]、電話833-569-7651申請。

洛縣「L.A. Found」項目為失智症、自閉症等認知疾病患者免費提供定位手環。...
洛縣「L.A. Found」項目為失智症、自閉症等認知疾病患者免費提供定位手環。（網路會議截圖）

洛杉磯 洛縣 阿茲海默症

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