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南加大專校友會重陽送暖 保健中心長者樂滿懷

記者張庭瑜/洛杉磯報導
南加州中國大專院校聯合校友會重陽敬老大合照。（記者張庭瑜/攝影）
南加州中國大專院校聯合校友會重陽敬老大合照。（記者張庭瑜/攝影）

加州中國大專院校聯合校友會延續20年的重陽敬老傳統，10月23日上午在愛滿地日間保健中心舉辦敬老關懷活動，為逾百位長者獻上節慶祝福。活動現場不僅準備精美禮品、安排精彩表演，更獲味全公司贊助伴手禮，場面溫馨熱鬧。

影音：記者張庭瑜／拍攝

南加州大專校友會會長吳典龍表示，這是校友會連續第20年舉辦重陽敬老活動。過去活動多在Arcadia社區中心舉行，今年特別選擇前往愛滿地日間保健中心，將關懷直接送到長者們身邊。他說：「我們希望藉由這樣的活動，讓長者感受到來自社會的溫暖和尊重，也感謝味全公司與眾多校友的支持與捐贈，讓活動更加豐富。」

活動召集人、2018年理事長何沛嫄則表示，此次場地選擇源於疫情期間的創新嘗試。她指出，校友會在2021年首度改至日間保健中心探訪，當時限於防疫規定無法與長輩們相聚，仍堅持將祝福與禮物送達。

當日節目精彩紛呈，主辦方特別邀請歷屆大專盃卡拉OK比賽冠軍齊聚獻唱，最後以「好好愛我」的大合唱為活動畫下圓滿句點。愛滿地日間保健中心負責人洪榮洲指出，參與活動的長者們看到精彩的歌舞表演和豐富的禮品，都顯得格外歡欣鼓舞。

活動現場，歷屆卡拉OK比賽的冠軍歌手們以精彩的演出，透過演唱多首經典國、台、英、...
活動現場，歷屆卡拉OK比賽的冠軍歌手們以精彩的演出，透過演唱多首經典國、台、英、粵語歌曲，為長者們帶來歡樂。（記者張庭瑜/攝影）
活動進行到高潮時，主辦方還特別準備了令人期待的抽獎環節，眾多精美的獎品讓現場充滿...
活動進行到高潮時，主辦方還特別準備了令人期待的抽獎環節，眾多精美的獎品讓現場充滿了緊張與興奮的氣氛。（記者張庭瑜/攝影）
現場準備了豐富多樣的伴手禮，琳瑯滿目的禮品吸引了眾多長者的目光。（記者張庭瑜/攝...
現場準備了豐富多樣的伴手禮，琳瑯滿目的禮品吸引了眾多長者的目光。（記者張庭瑜/攝影）
長者們臉上洋溢著笑容，觀賞精彩表演、收到精美禮物，一起共度佳節，都讓他們感受到滿...
長者們臉上洋溢著笑容，觀賞精彩表演、收到精美禮物，一起共度佳節，都讓他們感受到滿滿的關懷與歡樂。（記者張庭瑜/攝影）
洪榮洲表示，這次活動讓長者們非常開心，不僅有豐富的表演節目與精美的禮物，還有趣味...
洪榮洲表示，這次活動讓長者們非常開心，不僅有豐富的表演節目與精美的禮物，還有趣味十足的抽獎環節，長者們都感到滿心歡喜，感受到來自社會各界的關懷與溫暖。（記者張庭瑜/攝影）

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