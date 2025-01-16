南加大專校友會重陽送暖 保健中心長者樂滿懷

南加州中國大專院校聯合校友會重陽敬老大合照。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會延續20年的重陽敬老傳統，10月23日上午在愛滿地日間保健中心舉辦敬老關懷活動，為逾百位長者獻上節慶祝福。活動現場不僅準備精美禮品、安排精彩表演，更獲味全公司贊助伴手禮，場面溫馨熱鬧。

影音：記者張庭瑜／拍攝

南加 州大專校友會會長吳典龍表示，這是校友會連續第20年舉辦重陽敬老活動。過去活動多在Arcadia社區中心舉行，今年特別選擇前往愛滿地日間保健中心，將關懷直接送到長者們身邊。他說：「我們希望藉由這樣的活動，讓長者感受到來自社會的溫暖和尊重，也感謝味全公司與眾多校友的支持與捐贈，讓活動更加豐富。」

活動召集人、2018年理事長何沛嫄則表示，此次場地選擇源於疫情 期間的創新嘗試。她指出，校友會在2021年首度改至日間保健中心探訪，當時限於防疫規定無法與長輩們相聚，仍堅持將祝福與禮物送達。