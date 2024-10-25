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洛市擬漲酒店旅遊業時薪 明年達25美元

洛杉磯訊
洛杉磯市擬再次提高機場和政府合同酒店和旅游業者最低工資，到2025年時薪提高到25美元，2028年每小時達到30美元。（記者楊青/攝影）
洛杉磯市擬再次提高機場和政府合同酒店和旅游業者最低工資，到2025年時薪提高到25美元，2028年每小時達到30美元。（記者楊青/攝影）

洛杉磯市經濟、社區發展和就業委員會23日一致通過提高機場和政府合同酒店和旅遊業者最低工資，到2025年時薪提高到25美元，2028年時薪30美元。

洛杉磯市經濟、社區發展和就業委員會的五名委員，在周三會議中一致支持再次提高酒店和旅遊業者最低工資的動議，動議將提交洛杉磯市議會討論表決。如果市議會批准，市檢察官辦公室將對機場和洛杉磯市府合同酒店員工薪資的兩項法律規範化，包括生活工資條例（Living Wage Ordinance）和酒店工人最低工資條例（Hotel Worker Minimum Wage ordinances），酒店經營者必須遵守。洛杉磯市機場和附近地區數千名員工將很快獲得加薪，而且預計將帶動南加州地區旅遊行業最低工資再次提升。

按照初步通過的「生活工資條例」，洛杉磯機場附近以及所有與洛杉磯市有合同合作關係的酒店都要執行新的最低工資標準，並提高與員工健康相關的福利。「酒店工人最低工資條例」則要求60間或以上的酒店雇主除了向員工提供新的最低工資外，還需每年為員工提供96小時即12天的帶薪休息時間，以及至少80小時即十天的額外無薪假期。

根據該提案，到2025年，最低工資將提高至每小時25美元；2028年增加到每小時30美元。此外還需為酒店和飯店員工提供每小時7.51美元的醫療保健福利金，為機場員工提供每小時8.35美元的醫療健保福利金。

根據洛市府首席立法分析師Sharon Tso的報告，目前洛杉磯機場員工最低時薪為18.78美元，酒店員工最低時薪19.73美元；機場員工每人每小時還可獲得5.95美元的醫療保健費，加總每小時24.73美元；酒店員工目前沒有額外的醫療保健費。

洛市經濟、社區發展和就業委員會表示，再次支持提高旅館和酒店業者最低工資，是為未來重大的體育賽事和2028年奧運會做準備；但與此同時，動議馬上引起酒店經營者的強烈反應，擔心可能會導致洛杉磯地區酒店業的又一波倒閉潮。

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