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阻Maryvale過渡性住宅建案 華人認為成功

記者張宏╱洛杉磯報導
律師鄧洪（右）和劉龍珠呼籲大家一定要推翻47號提案及SB330之類的惡法，才能確保遊民中心不會在華人社區出現。（讀者提供）
律師鄧洪（右）和劉龍珠呼籲大家一定要推翻47號提案及SB330之類的惡法，才能確保遊民中心不會在華人社區出現。（讀者提供）

律師鄧洪和劉龍珠帶領民眾22日在羅斯密政府抗爭到23日凌晨4時多，他們認為獲得80%成功，限制了Maryvale擴充計畫，讓其申請案從近400個床位降到14個，確保類似哈岡遊民中心不會在聖蓋博谷出現。

鄧洪表示，市議會現場多數發言者認為無家可歸的單身母親就是遊民，要求市府保持透明化和聽取民意。原本Maryvale想以自己在建市前已設立的「老爺條款」避開擴建申請，在市府律師的施壓下，他們兩年前向市府遞交申請案。但是在申請案中，他們將國會議員趙美心提供的100萬元經費除用來更新原有的29個單親媽媽宿舍外，還夾入允許建造最多可達374個單位無家可歸人士的宿舍。後來附近居民發覺其有意建造遊民宿舍的做法，引發大批居民出席8日和22日的市議會進行抗議。

在22日市議會上，市長李志表示，因為加州2019年通過SB330法案，要求地方政府不能拒絕或拖延遊民收容所建造申請，加州檢察長已成功起訴多個城市，多個地方政府已被州政府重罰，並且州政府直接批准申請案。羅斯密市府為保護民眾安全決定在許可證上附加條件，要求Maryvale修正多項重要條件，其中包括單親媽媽公寓依照原有的29個單位，而新增的無家可歸單位不得超過14個，並要求晚上5點到清晨6點必須提供有執照的保安人員等確保周邊安全。

律師鄧洪和劉龍珠帶領民眾22日在羅斯密政府戰鬥到23日凌晨四時多。（讀者提供）
律師鄧洪和劉龍珠帶領民眾22日在羅斯密政府戰鬥到23日凌晨四時多。（讀者提供）

遊民 加州 聖蓋博

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