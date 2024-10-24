美華基金會、南加州醫藥大學 慶祝中美建交45周年

美華基金會與南加州醫藥大學（SCU）聯合舉辦慶典活動大合影。（本報記者／攝影）

為紀念中美建交45周年，美華基金會與南加州 醫藥大學（Southern California University of Health Sciences，簡稱SCU）10月18日聯合舉辦慶祝活動，回顧中醫在美國發展歷程及其為中美關係所帶來的積極深遠影響。

中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強指出，中醫在兩國關係的發展以及促進中美人民健康和文化交流中發揮不可或缺的作用，期待未來中美在醫療與健康領域更加緊密合作。

美國國會議員趙美心回顧1979年中美建交的歷史意義。她強調，作為傳統醫學，針灸在美國的認可與發展已取得顯著成就。未來將繼續推動針灸納入聯邦醫療保險 體系。

趙美心(中)向美華基金會與南加州醫藥大學頒發賀狀，(右起)美華基金會財務長兼秘書長宋媛媛、美國華人聯合總會榮譽主席團主席邵聞、美華基金會董事會主席李社潮、美華基金會會長于澤偉（本報記者／攝影）

活動主辦方SCU校長John Scaringe致詞表示，中醫不僅豐富了美國的醫療選擇，也為廣大民眾提供了多元化的健康管理方案。美華基金會會長于澤偉提到1972年尼克森總統訪華後，針灸治療在美國引起了公眾的廣泛關注，成為中醫在美發展的重要轉折點。他呼籲更多組織和個人積極參與，推動中美文化和醫療的進一步交流。

SCU中醫學院院長Jenny Yu則分享了SCU在中醫教育領域的成就。她指出，SCU是美國第一所提供中醫博士學位的學校，課程結合中醫理論與現代西方醫學，培養出大批優秀從業人員。

當天的活動同時吸引了政府、醫療、學術及社區各界嘉賓共襄盛舉，順利舉辦圓滿落幕。