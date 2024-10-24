艾爾蒙地婦女協會月會探討家庭暴力 保護受害人

艾爾蒙地婦女協會10月聚會。（記者王若然／攝影）

艾爾蒙地 婦女協會（El Monte Women’s Club）22日舉辦10月會，當天的主題是提升對家暴 的認知，主辦方邀請了加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州參議員魯比歐（Susan Rubio）辦公室代表、洛杉磯縣精神健康部工作人員，以及非營利組織「Home Free」等客座嘉賓講解相關資源。

艾爾蒙地婦女協會第三副會長吳孟臻（Cindy Wu）（左）及加州財長馬世雲（右）。（記者王若然／攝影）

馬世雲表示，她在加州眾議員任內，曾擔任過家暴委員會主席，在此期間，她提出的AB593以及AB1593提案，由當時的加州州長布朗簽署成為法律。這項法律允許1992年前、被家暴而殺人的女犯，重新講出自己的故事，作為量刑因素。此外，「Home Free」在她的推動下得以建立，至今已經幫助了數百位即將出獄的女性。馬世雲表示，她的母親患有抑鬱症，她深知精神健康資源對中老年人的重要性。

艾爾蒙地婦女協會第三副會長吳孟臻（Cindy Wu）。（記者王若然／攝影）

加州參議員盧比歐的代表介紹了盧比歐這幾年為保護家暴受害人的立法成果，其中2023年至2024年通過的立法包括「鳳凰法案2.0」，該法案允許家暴受害者追溯七年以內的案子，在此法案之前時限為三年。還有「可疑死亡法案」，若死者有曾被家暴的歷史，則可按照「可疑死亡」案件進行調查。盧比歐也曾是家庭暴力受害人，一直以來，她推動並最終通過了很多保護家暴受害人的法律。

當天的月會是由艾爾蒙地婦女協會第三副會長、山景學區教委吳孟臻（Cindy Wu）策畫。吳孟臻表示，艾爾蒙地婦女協會已經有超過120年歷史。她鼓勵女性參加該協會，可以交友增長見識，還可以鍛鍊領導力。任何人都可以參加，初次加入年費僅55元。