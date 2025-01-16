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AT&T上午服務中斷 波及南加華人用戶

記者子為/即時報導
南加華人表示23日早上其AT&T手機一直收不到驗證碼，直到12時後才恢復正常。（受訪者提供）
南加華人表示23日早上其AT&T手機一直收不到驗證碼，直到12時後才恢復正常。（受訪者提供）

10月23日早晨，AT&T的用戶在全美各地遭遇大規模服務中斷，導致許多客戶無法撥出電話，並紛紛在社群媒體上表達不滿，有南加華人也受此影響，一直接收不到手機驗證碼，還以為是手機欠費停機。截至發稿，AT&T官方尚未對此做出回應。

根據專門追蹤服務中斷的網站Downdetector的資料，該問題在23日上午9時至10時之間達到高峰。截至上午10時30分，已有超過4000名用戶報告了問題。根據數據，68%的用戶表示行動電話服務出現問題，無法撥出或接通電話。另有17%的用戶反映行動網路無法正常使用，導致數據服務中斷，15%的用戶則報告有線網路服務異常。

服務異常的消息傳出後，許多用戶在社交平台X（前身為Twitter）上表達挫折和不滿。一位用戶發文說，「我的手機在過去25分鐘內完全無法使用」。類似的抱怨不斷出現，許多用戶表示電話無法接通，甚至在撥打過程中突然中斷。 AT&T客服團隊在X平台上積極回應客戶的投訴，並建議受影響的用戶透過私訊與他們聯繫。AT&T的客服在多則回覆中表示會協助用戶進一步處理問題。」

根據Downdetector的報告，紐約、波士頓、舊金山、休士頓和芝加哥等主要城市的用戶受影響最為嚴重。當機問題不僅限於特定地區，而是廣泛波及全美各地。居住在南加蒙特利公園的劉女士也表示，她的手機也使用AT&T的服務，當天早上10時她在登陸某應用程式時一直收不到驗證碼，重複操作了幾次仍然失敗，還以為是手機欠費停機，但查證後發現一直在自動按時繳費。儘管她的手機已從12時後恢復正常，但給她的生活帶來了不便。

Downdetector顯示，截至太平洋時間中午12時，剩餘的投訴人數已減少至數百人。儘管事故影響有所緩解，但仍有部分客戶反映偶爾出現連線不穩定的情況。

AT&T 南加 社群媒體

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