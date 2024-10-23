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好市多架上多款禮卡購物 至少享8折

編譯陳盈霖╱綜合報導
好市多有許多電子禮卡，提供相當七五折、八折等優惠。（好市多官網）
好市多有許多電子禮卡，提供相當七五折、八折等優惠。（好市多官網）

理財網站The Ascent報導，許多人上好市多（Costco）購物，透過大宗商品優惠價格購買家庭必需品、電子產品、衣物等，然好市多還有其他省錢好方法，比如購買禮卡（gift cards）用於支付日常購物或送禮，可省20元至50元不等。以下是好市多常見禮卡優惠：

達美樂披薩（Domino's Pizza）：價值100元（四張25元）電子禮卡售74.99元，省下25.01元，等於打了七五折。

喜滿客影院（Cinemark Theatres）：50元價值禮卡，現售39.99元。此禮卡可用於支付電影票、食物、飲料和商品等。

Uber：兩張50元電子禮卡售價79.99元。這分價值100元的禮卡，可用於支付Uber Eats訂單或Uber乘車費用，省下20.01元，八折優惠。

西南航空：價值500元電子禮卡售449.99元。這是分相當吸引旅客的優惠，消費者可上Southwest.com、西南航空票務櫃檯或致電1-800-I-FLY-SWA使用禮卡。這僅是好市多銷售西南航空禮卡的典型價格，若特別留意，可能會在假期期間，偶然發現低至419.99元價格。

對想節省資金的消費者來說，加入類似好市多這樣的會員是很好的策略，儘管好市多會員年費為65元至130元不等，對不少人而言仍能省下可觀費用。

另一種省錢方式是透過使用正確的信用卡付款獲取現金回饋。例如富國銀行（Wells Fargo）活躍現金卡（Active Cash Card），可在任何地方提供現金回饋，包括好市多。這張卡提供無限2%購物現金回饋，200元迎新優惠與具有競爭力的0%利率期，The Ascent將其稱之為「最佳無年費信用卡」（Best No Annual Fee Credit Card）。

好市多 信用卡 現金卡

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