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3搶匪尾隨入室搶劫 高檔公寓租戶遇害

洛杉磯訊
洛市西8街1000號的高檔摩天公寓樓中發生尾隨入室持槍搶劫案。（谷歌地圖）
洛市西8街1000號的高檔摩天公寓樓中發生尾隨入室持槍搶劫案。（谷歌地圖）

洛杉磯市中心一棟高檔摩天公寓大樓內發生持槍入室搶劫，受害人被劫匪開槍打死。

根據KTLA5新聞網報導，洛杉磯市警局警員Miller介紹，案件發生在21日（周一）下午約4時30分，三名持槍搶匪跟隨被害人，進入到位於洛市西8街1000號的公寓樓中。

據悉，當時搶匪要求被害人交出財物，雙方發生了爭執，被害人被搶匪開槍殺害。警方表示，其中兩名劫匪跑步逃離現場，另一人開車逃走。目前警方尚未公布受害者姓名。

發生搶劫案的高檔公寓名為「Thea at Metropolis」，該公寓兩年前也發生過類似的命案。2023年1月29日（周日）晚間約6時30分，一名30歲左右男子在公寓內身中數槍，當場死亡。當時兇嫌開了很多槍，子彈甚至打穿牆壁至隔壁房間。警方逮捕了兩名嫌犯，但並未透露更多該案的情況。

根據「Thea at Metropolis」網站，該公寓樓為56層高的摩天大樓，裡面全部為高檔公寓出租房，月租在2000多元至6000多元不等。例如一套三臥室兩浴室，面積1626平方呎的套房，月租高達6013元。有的套房還設有電影院、健身房、桑拿房等豪華設施。

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