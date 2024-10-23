我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

蒙市15歲少女失蹤案 預審日延至11月14日

記者張庭瑜／洛杉磯報導
15歲華裔少女趙安失蹤案首次聽證，被告透過視訊出席，法官批准辯方延期申請，預審延至11月14日。（記者張庭瑜/攝影）
15歲華裔少女趙安失蹤案首次聽證，被告透過視訊出席，法官批准辯方延期申請，預審延至11月14日。（記者張庭瑜/攝影）

備受關注的15歲少女趙安（Alison Chao）失蹤案10月22日在洛杉磯市福爾茨刑事司法中心（Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center）舉行初步聽證會。案件被告Jeffery Chao（趙安父親）並未出庭，而是透過通訊方式參與。最終，法官決定將預審日期延後至11月14日，以便辯護方有更多時間準備。

在聽證會上，辯護律師特別強調被告的退伍軍人背景，認為這一因素在量刑時應被納入考量。並指出，加州最近通過的一項新法案可能對案件審理產生影響，因此需要更多時間研究該法案的具體內容。根據辯護律師的說法，該法案已於9月底獲州眾議會和參議會通過，並由州長批准，但法案的具體生效日期尚未確定。

辯護方認為，案件的複雜性和法律的變動使延期申請成為必要。法官在聽取了辯方的陳述後，認為這一要求合理，尤其是新法律尚未生效，給予辯方更多時間有助於確保審判的公平性。因此，法官簽署延期文件，將預審日期延至11月14日。

而當天，許多當地華人前往法庭旁聽。一位不願透露姓名的華人老太太表示，自己十分支持被告Jeffery Chao，因此特地來了解案情，希望案件能得到公平公正的審理。

華裔少女趙安「失蹤」時，蒙特利公園市警局發出協尋公告。（蒙特利公園市警局提供）
華裔少女趙安「失蹤」時，蒙特利公園市警局發出協尋公告。（蒙特利公園市警局提供）

華人 加州 洛杉磯

上一則

雄獅旅遊黃刀鎮賞極光 團型客製化早鳥優惠

下一則

CDC檢查郵輪衛生 3艘未達標 發現部分廚房有蛆蟲、食物沒適當儲存

延伸閱讀

蒙市15歲少女失蹤案 聽證會11月14日舉行

蒙市15歲少女失蹤案 聽證會11月14日舉行
APHC蒙市免費健博會 服務亞太裔

APHC蒙市免費健博會 服務亞太裔
醜聞纏身 紐約市長亞當斯法律辯護資金見底

醜聞纏身 紐約市長亞當斯法律辯護資金見底
蒙市互助希望中心遷址 關注社區心理健康 免費課程豐富

蒙市互助希望中心遷址 關注社區心理健康 免費課程豐富
蒙市警局乳癌募款 骨董車展吸人潮

蒙市警局乳癌募款 骨董車展吸人潮
蒙市警局粉紅計畫車展 宣導乳癌防治和募款

蒙市警局粉紅計畫車展 宣導乳癌防治和募款

熱門新聞

華裔女子Angela Meng，與Coinbase創始人Brian Armstrong完婚。（取自Brian Armstrong X帳號）

華女記者嫁入豪門 11歲北京移民洛杉磯

2024-10-15 14:32
卡斯泰克地區多人患癌，懷疑垃圾場有毒煙霧造成。（KTLA5電視台）

洛縣一條街 14戶中7人患癌 原因是...

2024-10-16 14:59
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
顧客兩次吃了烤雞都生病，猜測放在塑料袋裡滋生細菌。（抖音號@thejacked.gentleman）

好市多烤雞滋生細菌致生病？原因可能出在這

2024-10-21 18:27
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
知名食品安全專家批評Kellogg's旗下的Froot Loops麥片為全美「最差早餐麥片」。(示意圖取自Pexels)

被指「全美最差麥片」被指含多國禁用成分

2024-10-21 13:35

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制