蒙市15歲少女失蹤案 預審日延至11月14日

15歲華裔少女趙安失蹤案首次聽證，被告透過視訊出席，法官批准辯方延期申請，預審延至11月14日。（記者張庭瑜/攝影）

備受關注的15歲少女趙安（Alison Chao）失蹤案10月22日在洛杉磯 市福爾茨刑事司法中心（Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center）舉行初步聽證會。案件被告Jeffery Chao（趙安父親）並未出庭，而是透過通訊方式參與。最終，法官決定將預審日期延後至11月14日，以便辯護方有更多時間準備。

在聽證會上，辯護律師特別強調被告的退伍軍人背景，認為這一因素在量刑時應被納入考量。並指出，加州 最近通過的一項新法案可能對案件審理產生影響，因此需要更多時間研究該法案的具體內容。根據辯護律師的說法，該法案已於9月底獲州眾議會和參議會通過，並由州長批准，但法案的具體生效日期尚未確定。

辯護方認為，案件的複雜性和法律的變動使延期申請成為必要。法官在聽取了辯方的陳述後，認為這一要求合理，尤其是新法律尚未生效，給予辯方更多時間有助於確保審判的公平性。因此，法官簽署延期文件，將預審日期延至11月14日。