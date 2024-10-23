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全國行人安全月 加州公路巡警提醒萬聖節討糖要小心

洛杉磯訊
全國行人安全月，警方22日再次提醒行人和駕駛人都要注意安全，避免發生交通意外。特別是即將到來的萬聖節，孩子夜間出門討糖需特別小心。（記者楊青／攝影）
全國行人安全月，警方22日再次提醒行人和駕駛人都要注意安全，避免發生交通意外。特別是即將到來的萬聖節，孩子夜間出門討糖需特別小心。（記者楊青／攝影）

全國行人安全月（National Pedestrian Safety Month），加州公路巡警22日再次提醒行人和駕駛人都要注意安全，避免發生交通意外。警方特別提醒，在即將到來的萬聖節，孩子夜間出門討糖需特別小心。

10月是全國行人安全月，警方和公路安全部門每年都會在此期間重提行人安全教育。警方22日公布的統計數字顯示，2022，全國至少有7522位行人在交通事故中失去生命，其中加州1158人，高占全國的七分之一。全國高速公路安全委員會的報告同時顯示，同期加州涉及行人的交通事故導致的喪生人數為全國的26%，2023年，加州有1057名行人在車禍中不幸喪生，這個數字雖然比2022年下降了13%，但加州的行人車禍死亡率仍高於全國平均的24%。

警方交通部門表示，行人和駕駛人注意觀察周邊的交通環境非常重要，每一步都可能救命，比如行人過馬路要小心，即便面對綠燈也要確定路面安全才行走；駕駛人在住宅區和都會區放慢車速，與行人保持距離等等，都可大大降低交通事故隱患。

警方特別提醒駕駛人不要超速駕駛，在路口注意減速，在有行人標記的路段隨時準備減速和停車；等待右轉時確保路面沒有行人或與行人保持安全距離才通過；切勿酒後駕車。

對於行人而言，對過往的車輛要有足夠的預測；使用交通安全標識和人行道，即便使用人行道也還是要留意駛近的車輛並謹慎過馬路。警方特別提醒，時速30英里的汽車通常至少要90英尺的距離才能停車，行人需要注意自己和車輛保持安全距離；在夜間或白天的繁忙路段，要求的安全距離更高；夜間出門行走時，最好佩戴明亮顏色的反光材料，或在可行時使用手電筒，以便讓駕駛人更早更容易識別行人，提高駕駛警覺。

有關駕駛員和行人安全的更多信息，可參考https://gosafelyca.org

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