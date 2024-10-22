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航空公司搶客 明年出多項新招

記者張宏╱洛杉磯報導
紐西蘭航空更新飛往北美商務艙的全新「Aotearoa 美食」。（紐西蘭航空圖片）
紐西蘭航空更新飛往北美商務艙的全新「Aotearoa 美食」。（紐西蘭航空圖片）

後疫情時代，各航空公司在2025年將有更多變化，包括新長途航線、全新機艙內飾、免費Wifi上網及更多變化和傳統特色的美食。雖然這一切改變，最終都是由旅客買單，但確實能帶來更好的飛行體驗。

根據「富比世(Forbes)」報導，從2025年開始，聯合航空新增一系列新航線，目的地包括Nuuk、格陵蘭島、蒙古烏蘭巴托、台灣高雄、塞內加爾達喀爾、義大利巴勒莫、西班牙Bilbao及葡萄牙的Madeira和Faro。這些新增航班多數會每天運行，但也有季節性或每周運營的航班。該航空公司的其他新航線，還包括紐約飛往加勒比海的多明尼加，東京╱成田飛往帛琉（Palau）科羅爾、華盛頓飛往尼斯和威尼斯。這將是美國的航空公司首次飛往格陵蘭島和蒙古，同時美聯航也是目前唯一飛往帛琉的航空公司。

美國航空2025年將擴大其幾個主要交通城市出發的長途歐洲航班，包括從夏洛特市(Charlotte)飛往雅典（這將成為其從夏洛特市出發的最長航班），芝加哥飛往馬德里（取代其合作夥伴Iberia的一趟航班），邁阿密飛往羅馬。

達美航空也在增加新長途服務。包括亞特蘭大至義大利那不勒斯，波士頓飛往巴塞隆納和米蘭，底特律飛往都柏林，明尼阿波利斯/聖保羅飛往羅馬，紐約飛義大利Catania，鹽湖城飛往韓國首爾。

除增班大動作，航空公司也借助軟性裝飾提升旅客體驗，今秋晚些時候，達美航空計畫為波音757推出新的飛機內飾，明年年初其空中巴士A350內飾也會煥然一新。內飾包括新的座椅材料，在整個飛行過程中不斷變化的照明。所有寬體和窄體高級客艙飛機座椅，均會配有記憶泡棉坐墊。「達美一號」和頭等艙座椅，將採用全新透氣的羊毛尼龍混紡布料。標誌性的達美品牌元素（如小部件）也將出現在整個機艙內。達美的飛機未來幾年按照標準維護計畫進行維護後，都將煥然一新。

在美食部分，擁有頂級精英身分的AAdvantage會員現在可選擇用里程（白金專業會員2萬4000哩，行政白金會員2萬哩）兌換最多兩張達拉斯╱福和市或邁阿密旗艦休息室旗艦餐廳的通行證。紐西蘭航空更新飛往北美航班商務艙提供的全新菜單「Aotearoa美食」，將於下周開始在飛往北美航線上提供。這些菜餚均採用紐西蘭當地食材和本土風味烹飪。

土耳其航空則會在洲際航班商務艙增加世界「最古老的麵包」，提供由單粒小麥和二粒小麥製成的麵包， 並配有黃油和橄欖油。

土耳其航空在洲際航班的商務艙上增加世界「最古老的麵包」。（土耳其航空圖片）
土耳其航空在洲際航班的商務艙上增加世界「最古老的麵包」。（土耳其航空圖片）
達美航空計畫為波音757推出新的飛機內飾。（達美航空圖片）
達美航空計畫為波音757推出新的飛機內飾。（達美航空圖片）

義大利 達美航空 格陵蘭

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