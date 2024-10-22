世報銀髮樂齡生活展10╱26登場

洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」在南加地區舉辦多年，深受民眾喜愛。圖為此前活動。（本報資料照片）

由洛杉磯世界日報舉辦的「2024銀髮樂齡生活展」，將於本周六(10月26日)上午10時30分在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，現場集結來自醫療、保險、理財、福地等領域專家，為民眾帶來七場專業講座。

2025年作為「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)的一部分，俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 (Medicare)將迎來重大變化，尤其是在藥物給付方面，會對耆老帶來重大影響。

長青保險、USC Arcadia Hospital、角聲醫療中心、安森藍十字、SCAN Health、福全健保和Forest Lawn福樂紀念公園的專業菁英主講的七場專題講座，講座從上午持續到下午，提供銀髮族如何選擇適合的健保計劃、2025紅藍卡健保變動及藥物保險的重大改變、紅藍卡轉換期注意事項、包辦紅藍、白卡、補充計畫等全面解析，以及生前規劃好處知多少等與銀髮族健康生活息息相關的實用資訊。

長青保險負責人邱文齡指出，從事醫療保險服務多年，總被問到有關HMO及PPO的選擇困擾。而HMO保險計劃，相比傳統的紅藍卡基本架構，福利更優惠。HMO保險計畫分別有不退費的「省錢計劃」及退費的「更省錢」計劃，如果選擇「不退費計劃」，其省錢的項目包括：免付Part A的住院自付額1632美元，免付Part B的門診自付額240美元以及20%的共付額、免付藥物保險Part D的月保費、自付額及共付額。還有更多的福利包括補助眼鏡、健身房、非處方藥物及國外緊急醫療費用報銷等，如何針對個人需求挑選適合的健保方案至關重要。

此次活動，角聲醫療中心也將於活動現場針對醫療白卡擴展和新冠須知提供專業角度剖析。角聲表示，民眾容易忽略的健康項目是牙科檢查，因為紅藍卡不包牙科，除非加入醫療網，但許多長者沒有白卡，就不注重牙齒問題，拖到牙齒已經非常痛才去看病，但此時不僅診療費用高昂，診療時間也會拖得很長，因此建議長者們儘量將紅藍白卡都掌握在手，這樣才能為全面健康保駕護航。

另外，角聲將於現場設立免費健康檢查站及流感疫苗 注射專區(僅限10月26日場)，健檢項目包括血壓測量、體重指數(BMI)測量、情緒測試和認知功能檢查，讓與會者對自身健康狀態有更完善的認識。角聲醫療中心也將於上午10點至12點期間，提供免費流感疫苗接種服務，凡昰於現場注射流感疫苗，即可獲得價值15美元的Target禮券(無須保險)。