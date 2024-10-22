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職棒道奇戰洋基 門票最高五位數

編譯陳盈霖╱綜合報導
道奇隊將與洋基對決戰世界大賽，觀戰票價最高五位數。(MLB職棒官網）
道奇隊將與洋基對決戰世界大賽，觀戰票價最高五位數。(MLB職棒官網）

洛杉磯NBC 4電視台報導，道奇隊20日在國聯冠軍賽第六戰，以10比5擊敗大都會（Mets），在七戰四勝系列賽中以四勝二敗勝出，成功晉級世界大賽，將與紐約洋基隊（Yankees）爭奪世界冠軍。

這場「世紀之戰」可說全球矚目，道奇隊日前便「悄悄」預售在道奇隊主場的四場比賽門票，一日之內被搶購一空。想看這兩支豪門流量球隊夢幻對決的票價，最高達五位數。

儘管世界大賽票價為800元，然截至19日下午，二手市場最便宜的入場門票為1081元，位於右外野邊線上方上層看台。位於右外野區後面的任何位置，價格範圍從最低的1392元至最佳全壘打區域的1733元。若想直接坐在本壘板後方，價格為1萬5000元至2萬元間。

道奇隊沒有選擇透過廣告宣傳或正式官宣售票計畫，而是向先前購票者發送電子郵件，與社群媒體分享售票消息。球隊網站指出，為轉售而購買門票者，「可能會被球隊取消和退款」。

道奇與洋基上次交手已是1981年的事，相隔40多年再次相遇。本季兩隊高手如林，更有包括大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）等重量級球星，陣容之豪華，可望再創史上最高收視紀錄。

去年（2023年）德州遊騎兵隊（Texas Rangers）和亞利桑納響尾蛇（Arizona Diamondbacks）爭奪世界大戰，第一場比賽最便宜門票為451元，僅是站票，座席最低票價為774元。

道奇 洋基 世界大賽

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