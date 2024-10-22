華埠大屠殺153周年 華美博物館10／24悼念

華美博物館將舉辦1871年洛杉磯華埠大屠殺153周年悼念晚會。（華美博物館）

為悼念1871年洛杉磯華埠 大屠殺悲劇153周年，華美博物館將於10月24日（周四）晚7時線上線下同步舉辦1871年華埠大屠悼念晚會，緬懷在這場悲劇中喪生的18條生命。

晚會特邀著名作家Paula Yoo擔任主講嘉賓，她將分享其得獎著作「從竊竊私語到集會吶喊：陳果仁被殺」。Yoo將深入探討美國種族暴力和歧視的歷史，並強調如何從歷史中汲取教訓，以應對當前的社會緊張局勢。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士 (Dr. Gay Yuen) 將帶領參與者進行一年一度的燭光遊行活動，隨後採用華人 傳統鞠躬儀式，悼念當年大屠殺遇難者的英靈。

根據歷史學家研究，這場悲劇的導火線是拉丁裔警員和白人男子湯普森（Robert Thompson）在華埠與堂口成員爆發的槍戰。儘管洛杉磯市警方曾告誡湯普森遠離華埠，但他依然持槍闖入華人商店隨意射擊，最終在交火中喪命。這一事件隨後引發長達三個小時的騷亂，約500名暴徒湧入華埠，肆意掠奪華人商家和住戶，並殘酷殺害他們遇到的華人。暴亂結束後，共有18名華人慘遭槍殺或吊死，事發地點位於現今的洛杉磯街（Los Angeles Street），即華美博物館前的黑人巷（Calle de los Negros）。

為了銘記這一歷史悲劇，華美博物館館前的行人道上設有紀念牌匾，時刻提醒人們勿忘歷史，珍惜和平。

本年度的悼念晚會由洛杉磯市立歷史中心紀念園區、美華協會洛杉磯分會及南加州華人歷史學會等機構聯合協辦，地點為Pico House，424 North Main Street, Los Angeles, CA 90012。此紀念活動免費開放，現場和在線參加者均需提前登記。詳情及報名請訪問：www.camla.org/1871Commemoration。