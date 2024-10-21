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柑縣台美商會年會「007飛行之夜」 政商雲集

記者張庭瑜／橙縣報導
來賓一同合影。（記者張庭瑜／攝影）
來賓一同合影。（記者張庭瑜／攝影）

柑縣台美商會19日晚舉行年會，並首次將活動地選在Lyon航空博物館。今年年會的主題為「007飛行之夜」，吸引近500位政商界人士的參與。場地設計與活動主題獲得賓客高度讚賞，現場氣氛熱烈非凡。

金映玉（左）頒發表揚狀給陳啟耕（右），肯定商會在促進台美經貿文化交流的卓越貢獻。...
金映玉（左）頒發表揚狀給陳啟耕（右），肯定商會在促進台美經貿文化交流的卓越貢獻。（記者張庭瑜／攝影）
出席柑縣台美商會第44屆年會的貴賓於Lyon航空博物館合影留念，見證這場別具特色...
出席柑縣台美商會第44屆年會的貴賓於Lyon航空博物館合影留念，見證這場別具特色的「007飛行之夜」。（記者張庭瑜／攝影）
陳啟耕表示，商會去年成功舉辦「台灣日」等多項交流活動，並推動台灣青年海外就業實習...
陳啟耕表示，商會去年成功舉辦「台灣日」等多項交流活動，並推動台灣青年海外就業實習計畫。未來將持續加強與美國主流社會連結，為台灣企業創造更多發展機會，同時協助台灣年輕人在國際舞台展現才能。（記者張庭瑜／攝影）
柑縣台美商會會長陳啟耕（左）與陳世修（中）及邱垂煌（右）於年會現場合影，三人共同...
柑縣台美商會會長陳啟耕（左）與陳世修（中）及邱垂煌（右）於年會現場合影，三人共同見證商會發展的重要時刻。（記者張庭瑜／攝影）

年會選在Lyon飛行博物館舉行別具意義。該博物館鄰近John Wayne機場跑道，收藏多架具歷史意義的軍機，包括曾參與諾曼第登陸的飛機及德軍閱兵時的禮車等。活動現場以電影「007」系列的龐德特務風格為靈感，營造出充滿神祕感的間諜氛圍。來賓們精心打扮，化身為特務角色，為活動增添了華麗與趣味性。晚會也安排了豐富的娛樂節目，除了博物館導覽外，還包括現場樂團演奏、遊戲、歌唱舞蹈表演等。

紀欽耀表示，柑縣台美商會在南加州僑界極具影響力，不僅連結僑胞感情，更促進台美文化...
紀欽耀表示，柑縣台美商會在南加州僑界極具影響力，不僅連結僑胞感情，更促進台美文化與經濟交流。（記者張庭瑜／攝影）
商會成員大合影。（記者張庭瑜／攝影）
商會成員大合影。（記者張庭瑜／攝影）
柑縣台美商會會長陳啟耕（右）致贈商會旗幟給陳世修（左），象徵商會與世界台商組織的...
柑縣台美商會會長陳啟耕（右）致贈商會旗幟給陳世修（左），象徵商會與世界台商組織的緊密合作。（記者張庭瑜／攝影）

陳啟耕回顧了過去一年成果，提到商會成功舉辦了多次會員交流活動，包括在橙縣天使棒球場舉辦的「台灣日」，不僅吸引眾多台僑參與，更邀請台灣駐洛杉磯代表擔任開球嘉賓。此外，商會也與台灣多家機構簽署合作備忘錄，為兩地企業建立更緊密的合作關係。

多位重要嘉賓蒞臨本次年會。國會議員金映玉高度肯定台灣僑界對美國社會與經濟發展的重要貢獻，她強調美國政府將持續致力於加強美台之間的安全合作，並指出台美關係在全球戰略局勢中的關鍵地位。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長指出，柑縣台美商會在南加州僑界具有重要影響力，不僅凝聚僑胞向心力，更促進台美間的文化與經濟交流。

陳啟耕（右）致贈商會旗幟給國策顧問田詒鴻（左），感謝其長期支持商會會務發展。（記...
陳啟耕（右）致贈商會旗幟給國策顧問田詒鴻（左），感謝其長期支持商會會務發展。（記者張庭瑜／攝影）

北美洲台灣商會聯合總會會長陳世修對柑縣台美商會在促進美台商業關係上的重要貢獻給予高度評價。他特別讚揚會長陳啟耕的創新思維與領導才能，認為其帶領商會不僅在僑界內部取得成功，更有效促進與美國主流商業社會的密切聯繫。

柑縣台美商會會長陳啟耕（右）致贈商會旗幟給美國國會議員金映玉（左），感謝其長期支...
柑縣台美商會會長陳啟耕（右）致贈商會旗幟給美國國會議員金映玉（左），感謝其長期支持台美交流。（記者張庭瑜／攝影）
長紀欽耀（左）頒發表揚狀給陳啟耕（右），表彰商會在促進台美交流及凝聚僑界向心力的...
長紀欽耀（左）頒發表揚狀給陳啟耕（右），表彰商會在促進台美交流及凝聚僑界向心力的優異表現。（記者張庭瑜／攝影）

前會長邱垂煌也分享了對商會未來發展的期許，他讚揚年輕一代在商會中展現的創新精神，並特別肯定陳啟耕會長的領導能力與創意。

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