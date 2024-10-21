柑縣台美商會年會「007飛行之夜」 政商雲集
柑縣台美商會19日晚舉行年會，並首次將活動地選在Lyon航空博物館。今年年會的主題為「007飛行之夜」，吸引近500位政商界人士的參與。場地設計與活動主題獲得賓客高度讚賞，現場氣氛熱烈非凡。
年會選在Lyon飛行博物館舉行別具意義。該博物館鄰近John Wayne機場跑道，收藏多架具歷史意義的軍機，包括曾參與諾曼第登陸的飛機及德軍閱兵時的禮車等。活動現場以電影「007」系列的龐德特務風格為靈感，營造出充滿神祕感的間諜氛圍。來賓們精心打扮，化身為特務角色，為活動增添了華麗與趣味性。晚會也安排了豐富的娛樂節目，除了博物館導覽外，還包括現場樂團演奏、遊戲、歌唱舞蹈表演等。
陳啟耕回顧了過去一年成果，提到商會成功舉辦了多次會員交流活動，包括在橙縣天使棒球場舉辦的「台灣日」，不僅吸引眾多台僑參與，更邀請台灣駐洛杉磯代表擔任開球嘉賓。此外，商會也與台灣多家機構簽署合作備忘錄，為兩地企業建立更緊密的合作關係。
多位重要嘉賓蒞臨本次年會。國會議員金映玉高度肯定台灣僑界對美國社會與經濟發展的重要貢獻，她強調美國政府將持續致力於加強美台之間的安全合作，並指出台美關係在全球戰略局勢中的關鍵地位。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長指出，柑縣台美商會在南加州僑界具有重要影響力，不僅凝聚僑胞向心力，更促進台美間的文化與經濟交流。
北美洲台灣商會聯合總會會長陳世修對柑縣台美商會在促進美台商業關係上的重要貢獻給予高度評價。他特別讚揚會長陳啟耕的創新思維與領導才能，認為其帶領商會不僅在僑界內部取得成功，更有效促進與美國主流商業社會的密切聯繫。
前會長邱垂煌也分享了對商會未來發展的期許，他讚揚年輕一代在商會中展現的創新精神，並特別肯定陳啟耕會長的領導能力與創意。
上一則
華人餐廳 力拚轉型家庭廚房 生意風生水起
下一則
FB留言