我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

巴沙迪那市可負擔房 4年蓋1700個

記者趙健╱巴沙迪那市報導
巴沙迪那市住房局主任William Huang表示，過去四年，巴沙迪那已建成約1700個可負擔住房單元，未來還有數百個單元的開發計畫，但想要達到RHNA要求仍面臨很大挑戰。（記者趙健/攝影）
巴沙迪那市住房局主任William Huang表示，過去四年，巴沙迪那已建成約1700個可負擔住房單元，未來還有數百個單元的開發計畫，但想要達到RHNA要求仍面臨很大挑戰。（記者趙健/攝影）

巴沙迪那市住房局（Pasadena Department of Housing）主任William Huang表示，過去四年，巴沙迪那已建成約1700個可負擔住房單元，未來還有數百個單元的開發計畫；但要達到州府區域住房需求分配（RHNA）要求，仍面臨很大挑戰。

在上一輪的RHNA（2014年至2021年）結束時，巴沙迪那市達到中低收入住房數量要求，但未能滿足極低收入的住房目標。在新一輪的RHNA（2021年至2029年）中，州府提高對該市可負擔住房的數量要求，是上一輪配額的三倍，須新建9429個單元。

William Huang指出，加州政府2012年取消地方政府重建局（redevelopment agencies，簡稱RDA），是興建可負擔房屋面臨困難的關鍵，RDA透過發行債券、再投資稅收收入等方式籌集資金，曾是該市支持性住房項目最主要的資金來源。然而，由於RDA允許地方政府在未經選民批准下發債借款，繞過加州憲法的限制，因而被取消。

「建設成本和融資成本大幅上漲，又加大可負擔房屋開發的困難。」 William Huang表示，如今可負擔住房需要更多資金支持 ，但每個城市的預算有限。以巴沙迪那為例，市府可提供的支持，包括聯邦租金補貼及州、縣專項資金的申請，和地方政府的資金，但大部分還需靠開發商籌集。

William Huang介紹，除來自銀行和金融機構的融資外，低收入住房稅收抵免（Low-Income Housing Tax Credit，簡稱LIHTC）是開發商籌集資金的主要支持。

據加州財政資料，LIHTC是國會於1986年制定的一項聯邦稅收優惠計畫，通過減少聯邦稅負，支持可負擔住房的購置、修繕或建設投資。享受LIHTC的開發商，必須確保建設項目中有一定比例的單元為中低收入住房，並在規定時間內（加州為55年）遵守租金和住戶收入限制。加州稅收抵免分配委員會（CTCAC）負責向符合條件的開發項目分配州和聯邦稅收抵免，並監督每個獲抵免項目的55年合規期。

William Huang指出，可負擔住房的開發，離不開三個要素：「政治願景、土地、資源」，缺一不可；其中最困難的一環是政治願景。許多人擔心可負擔住房會帶來犯罪率上升、房價下跌、破壞本地商業等問題，但這些擔心實際上並無事實根據。這類項目可以被開發得非常成功，並適應本地環境。例如專為年長遊民開發的永久性安置公寓Heritage Square South，這塊地以前是倉庫，開發後，不僅為無家可歸的長者提供住房，改造附近公共車站和道路，還新建一座對公眾開放的社區中心，改善社區居住環境，提高當地房價。

「解決遊民問題的唯一出路，就是提供永久性的支持性住房。」William Huang強調，「把遊民送入庇護所、發放食物、驅逐遊民，都無法根本上解決問題，因為無家可歸是其他問題引發的症狀。「無家可歸背後原因多種多樣，也許是慢性疾病導致他們失去工作能力，或是未經治療的精神問題。」只有建立一個穩定的空間，讓像聯合車站遊民服務中心（Union Station Homeless Services）這樣的非營利服務機構有機會來幫助他們，讓無家可歸者能夠重新融入社會或回歸家庭。

低收入 加州 遊民

上一則

華埠免費講座 8月20日談手機消費權益

下一則

紐森簽署10項防盜法案 目標減少組織性竊盜

延伸閱讀

台灣加州姊妹州40周年 加州參議會通過友台決議案

台灣加州姊妹州40周年 加州參議會通過友台決議案
新民調：56%加州人支持36號提案 對盜竊販毒加重刑罰

新民調：56%加州人支持36號提案 對盜竊販毒加重刑罰
改善遊民申請緊急程序 黃敏儀提案通過

改善遊民申請緊急程序 黃敏儀提案通過
布里德掃蕩遊民帳篷 佩斯金轟：無家者數量不減反增

布里德掃蕩遊民帳篷 佩斯金轟：無家者數量不減反增
加州駕照數位版 將可存Apple Wallet

加州駕照數位版 將可存Apple Wallet
一分鐘看加州／加州代表恐龍：奧氏櫛龍

一分鐘看加州／加州代表恐龍：奧氏櫛龍

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）

消費者大愛的國寶米將停產？百年農場要關門

2024-08-12 22:57
年長者駕車安全，成為值得關注的社會問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱年長華人司機又釀慘案 要禁上路嗎？

2024-08-13 21:07

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區