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開學返校 聖蓋博市府送書包、糕點

記者楊青╱聖蓋博報導
聖蓋博市府與當地商家16日舉辦2024年開學送溫暖活動，免費送出762個書包、文具和數百份糕點，送上給孩子秋季返回校園最美好的祝福。（記者楊青/攝影）
聖蓋博市府與當地商家16日舉辦2024年開學送溫暖活動，免費送出762個書包、文具和數百份糕點，送上給孩子秋季返回校園最美好的祝福。（記者楊青/攝影）

聖蓋博市府與當地商家16日舉辦2024年開學送溫暖活動，免費送出762個書包、文具和數百份糕點，送上給孩子秋季返回校園最美好的祝福。

由聖蓋博市府組織的開學送暖活動，今年進入第四年，得到當地商家鼎力支持；鑽石吧市長劉栩林也自掏腰包共襄盛舉。

在聖蓋博有65年歷史的El Pavo Bakery女老闆Carina Rivera，是今年活動最大的贊助商，為孩子們準備了400書包和400份糕點。她說，用自己的雙手賺錢，給孩子們買書包返回學校學習，整個過程，聖蓋博警察局和聖蓋博扶輪社等組織都給與很大幫忙。

Rivera說，她每年花5000元送孩子們返回校園，因為自己是一位單親母親，多年來將兩個孩子扶養長大，深知單親和清寒家庭的許多困難。後來在父親的鼓勵下，接手祖輩留下的糕點店生意，生活才重見光明。現在兩個孩子一個是推拿醫師，一個是警探，生活無憂，所以希望盡自己所能幫助別人，「就像我在最艱難的時候很想得到別人幫助」，希望透過物資的幫助傳達善與愛心。

聖蓋博市長吳程遠、副市長Denise Menchaca、市議員丁言愉及州眾議員方樹強辦公室代表參加了當天的發送活動。吳程遠表示，和大家一起舉辦學生返學送暖活動，在開學之前為孩子們提供他們返學所需，增加他們回校學習的底氣。現在物價飛漲，很多家庭可能會面臨各種困難，他說，當天共有762個書包免費送給孩子們，還有不少文具，而且送出的書包和文具並沒有限於清寒家庭，所有孩子，只要有需要都可以獲得；市府也希望透過這樣的活動，讓不同族裔的家庭更加團結，增強對社區的認同感，希望讓更多有興趣為社區貢獻的商家和朋友一起合作，讓更多孩子受益。

吳程遠特別提到，這次活動本來計畫送出500個書包，後來鑽石吧市長劉栩林知道後，又特別自掏腰包送了200多個書包，進一步擴大的活動規模。

市議員丁言愉表示，聖蓋博今年是第四年舉辦返學送暖活動，前兩年主要是聖蓋博市府和洛杉磯縣聯合舉辦，現在得到商家大力支持，物資更加豐富，很高興看到社區各界加入愛心行列，支持孩子們上學，傳遞愛心與溫暖，也很高興看到很多孩子在依依不捨告別暑假的同時，滿懷信心返回學校學習。

聖蓋博市府與當地商家16日舉辦2024年開學送溫暖活動，免費送出762個書包、文...
聖蓋博市府與當地商家16日舉辦2024年開學送溫暖活動，免費送出762個書包、文具和數百份糕點，送上給孩子秋季返回校園最美好的祝福。（記者楊青/攝影）

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