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65至75歲 切除白內障黃金時段

記者楊青╱洛杉磯報導

岳欽惠醫師1998年起在凱瑟醫院擔任眼科醫師，2002年為自己80歲的父親切除白內障。僅去年一年，他先後為820多名患者切除白內障，其中最年長患者102歲。

「65至75歲是白內障切除的黃金時段，」岳醫師表示，不少患者因各種擔心年復一年延後手術，這不但可能錯過手術最佳時間，也可能造成手術醫生選擇的限制。他表示，病人與醫生是雙向選擇，如果手術危險係數太高，醫生也可能拒絕手術，患者選擇減少。更重要的是，年紀很大接受手術，危險性增加，恢復減慢，容易發炎，視網膜也易脫落。

岳欽惠解釋，白內障的厚度分為0-4級，0表示無白內障，4表示白內障已變成白色。切除手術最好在1-2級時進行，很多華人等到3級時手術，此時白內障已為咖啡色。他表示，大卡車司機、飛機駕駛員等需要晚上視力極佳的職業人士，不要拖延白內障切除時間。

他表示，所有族裔都面臨白內障的問題，華人和亞裔的特點是眼睛比較小，白內障手術比較難，年長亞裔的手術難度更高，此外華人年長者有較高比例的閉塞性青光眼，所以建議華人不要等到太老才切除白內障。白人眼大，白內障切除手術容易，但手術之後較容易出現黃斑症，需經常檢查。

華人 亞裔 咖啡

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