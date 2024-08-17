找眼力好、手不抖的醫生最好

近年的白內障切除手術，已從以前的整塊取出改為機械導管直接抽出，對手術醫師的經驗和技巧要求更高，一要白內障抽得乾淨，二要不能傷及眼睛其他部位。眼科醫師岳欽惠表示，不少華人有一種錯誤觀念，做手術一定要找「老專家」，但事實上「老專家」通常意味著年紀較大，「知名專家」也可能意味「理論強於實踐」，而對於只有27釐米的眼睛來說，眼力好，手不抖對手術的成功更為重要。

他笑言，「就像吃一碗雲吞麵，最好不要到最高級的酒店去」，蒙特利公園市 、阿罕布拉 、亞凱迪亞 、聖蓋博都有很多技術嫻熟的眼科醫師，不需要飛到約翰霍普金斯醫院去找專家。

岳欽惠表示，成功的白內障切除手術不一定等於視力完美，一些人術後依然看不清楚，主要原因是眼底黃斑症、或青光眼、或視網膜老化嚴重，所以手術前檢查非常重要。白內障切除手術的疼痛程度通常只是像清洗眼睛一樣，患者無需過於擔心，吃好休息好放鬆心情，對手術和術後都會很有幫助。

他表示，多年來全美統計數字顯示，白內障手術不成功造成視網膜脫落且無法補救的情況，不到總量1%。即便手術後患者視力改善不大，依然可以糾正補救。

不過他特別提醒，做過雷射矯正的患者，建議自己保存好相關病歷（診所通常只存五年），以便手術醫師對患者眼睛的歷史清楚掌握。有雷射矯正史的患者，需要單眼逐個手術，以求安全和達到更好效果。