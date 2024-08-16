歡迎亞裔女校長 古紹崙慷慨解囊核桃學區

從左至右依次是伍立倫、Dr. Bob Taylor、古紹崙、Michele Lew、蘇王秀蘭和核桃高中家長會會長陳胡傳惠。（蘇王秀蘭提供）

核桃 高中首位亞裔女校長Michele Lew六月上任，為歡迎亞裔校長，多年來一直秉持「取之於社會，回饋給社會」理念的華裔 企業家古紹崙（Allen Ku）日前帶領社區領袖，捐贈一萬元給核桃學區 ，一萬元給核桃高中。

古紹崙也是鑽石吧華人協會會長，每年他都會捐款十幾萬給鑽石吧華人協會和高中、核桃學區和高中、家長會及附近城市的非營利機構和社區安全團體等。他表示，支持教育和社區安全，是對社會最有益的回饋，人人有責，他鼓勵更多企業幫助社區，讓社會越來越好。

核桃市議員伍立倫強調，目前社區治安不靖，需要更多像古紹崙這樣企業家的支持，願意對社會盡一份力量。伍立倫呼籲大家有錢出錢，有力出力，讓城市更加安全。

核桃前市長蘇王秀蘭，也是核桃學區華裔家長會創辦人，她代表華裔家長會感謝古紹崙多年來的支持與幫助，她表示，古紹崙不僅捐錢，還提供實習機會給學區高中生，同時古紹崙也積極參與社區活動尤其關注社區治安。