「骨灰級」國學粉 藍仕豪：現代人太沉迷玄學

時常往返於台灣和美國兩地的藍仕豪是「骨灰級」國學粉。（藍仕豪提供）

美國一些年輕華人 日益熱衷學習研究國學命理，或為解決人生迷惘或想了解古人，試圖達到某種程度的精神共鳴，還有人研究經史子集易經風水，希望藉此為人生找到答案和新的可能。

時常往返於台灣和美國兩地的藍仕豪，是「骨灰級（指程度非常高）」的國學粉。他為台灣聯合報的「琅琅悅讀」寫文房百寶專欄，其筆名是送潮人，源自蘇軾「有情風、萬里卷潮來，無情送潮歸」。藍仕豪說，他外公是文職人員，家裡有各種書法 的書和國學著作，但真正開始對國學感興趣，還是在大學研究所學習天文物理期間。他開始閱讀國學的詩經論語和楚辭及莊子、老子等諸子百家的子集。閱讀後發現，雖然現代人覺得古代是迷信封建時代，其實古人很注重理性思考，古代理性對決現代理性，完全不輸。他覺得自己很多想法，和古人融為同一體系，形成某種精神上的共鳴。

他近幾年也會偶爾看易經，但自覺還沒辦法抓到其精髓，只了解卦象和爻詞。他說，研究國學做學問，要由淺入深，從生活周遭開始。他不會滿足算命卜卦的術，而是想了解內涵，他還在讀詩經和禮記，了解古代祖先如何去看待天和人，及自己生命與大自然的關係，這才是最迷人的部分。他在遇事不決時才會去卜卦，楚辭卜居提到，屈原和鄭卜的對話讓他印象深刻，鄭卜說，「夫尺有所短，寸有所長，物有所不足，智有所不明，數有所不逮，神有所不通。用君之心，行君之意，龜策誠不能知事」。意思是如果你有一個信念覺得是對的，卜卦就不需要。

他很喜歡認同這個觀點，他從事自然科學，但知道無法掌握東西的存在。人要去掌握可以掌握的，不確定的部分就是命運。一如台灣俗語講的，三分天注定，七分靠打拚。但是現代人過於沉迷玄學，本末倒置，以為是三分靠努力，七分靠命運。其實傳統文化占卜只是輔助意見，努力後不確定的地方才交給神，更多時候是我命由我不由天，個人努力更為重要。