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駭客集團盜含社安號等27億筆個資 部分已流出

編譯胡立宗／綜合報導
駭客集團USDoD入侵「全國公共數據」，偷走27億筆個資。（路透）
駭客集團USDoD入侵「全國公共數據」，偷走27億筆個資。（路透）

駭客集團USDoD據稱在2024年4月間偷走包括美國、英國、加拿大國民資料在內的27億筆個資，雖然集團希望以350萬元一次買斷，但目前仍未出現大買家，不過媒體報導，部分個資已經洩漏，成為金融詐騙的資料庫。

綜合Engadget、Bleeping Computer與洛杉磯時報的報導，USDoD入侵「全國公共數據」（National Public Data），此一平台原供雇主、私家偵探、招募公司與其他機構比對背景資料。

雖然集團希望躉售，但個別成員卻在暗網兜售，大部分個資因此曝光。Engadget指出，先前曝光的個資為電話號碼與電子信箱，但新一批的個資卻包含更關鍵的個資，包括社會安全碼與實際住址。

擔心自己成為受害者的人，可以定期查核自己的信用報告，發現不對勁之處，就可以聯繫Experian、Equifax、TransUnion的相關機構，並以電話或郵件要求暫時凍結信用帳戶，以免歹徒偷開銀行帳戶，或申辦新的信用卡

另外，啟用帳戶登入的兩階段認證，避免使用相同的登入密碼，以及定期變更密碼，都能降低帳號被盜用的風險。

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