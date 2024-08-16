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父子遭蜂群圍攻 被蟄200次

河濱訊
圖為蜂巢示意圖。（居民提供）
圖為蜂巢示意圖。（居民提供）

南加內陸河濱縣近日發生蜜蜂攻擊事件，一名赫汝帕谷市（Jurupa Valley）男子遭受約200次蜜蜂螫咬後，奇跡般倖存。這次蜜蜂攻擊還導致他和兒子受傷，且兩匹馬死亡。

被攻擊男子莫雷諾（Antonio Moreno）表示，他和12歲兒子9日晚7時30分左右，在馬廄餵養四匹馬時，突然遭到蜜蜂群攻擊。當時父子倆並未料到蜜蜂會突然出現且如此具有攻擊性，莫雷諾說，這群蜜蜂已經在馬廄蜂巢生活兩年，一直相安無事。

「蜜蜂從未打擾過我們的生活，但這次它們突然發起攻擊。兒子首先發現有馬被蜜蜂蜇了，當我試圖解開馬繩時，蜜蜂轉而攻擊我」。莫雷諾說。

父子倆試圖逃避，但大批蜜蜂緊追不放，最終房東將父子倆拉進屋內，避免更嚴重傷害。報警求助後，他們接受河濱縣消防局救護人員的現場治療後，被送往醫院。

莫雷諾回憶，「我的喉嚨開始閉合，心臟感覺要爆炸，胸口疼得厲害，整個身體都在疼」。他補充，醫師告訴他，他能活下來，真的是奇蹟。

專業蜂群處理公司Bee Wranglers Inc的工作人員斯托拉（Clinton Storer）解釋，蜜蜂通常在蜂巢內可保持溫和長達一年，但隨著時間推移，新出現的蜂后可能會與具有攻擊性雄蜂交配，使得整個蜂巢變得具攻擊性。他說，「當它們變得具攻擊性時，只需輕輕敲擊牆壁，它們就會蜂擁而出，準備攻擊或保護它們的巢穴」。

聯邦農業部建議，受到蜜蜂襲擊時，應立即跑進室內。去除蜂針時，使用信用卡邊緣或指甲刮除，避免使用鑷子，以免將更多毒液擠入體內。

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