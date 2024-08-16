北美首列零排放列車抵內陸

圖為抵達聖伯納汀諾火車站的ZEMU。（聖伯納汀諾縣交通局提供）

北美首列零排放客運列車，已經抵達聖伯納汀諾火車站（San Bernardino Depot Train Station），並將於2025年準備接載乘客。

據KCAL新聞報導，這列名為 ZEMU（Zero Emission Multiple Unit）的列車是北美首輛使用氫氣和電池混合技術來驅動的列車。它將在已經建立的鐵路線上運行，往返聖伯納汀諾市（City of San Bernardino）和雷德蘭市（Redlands）間載運旅客。

聖伯納汀諾縣交通局的沃金斯（Tim Watkins）說，「零排放願景成為現實，這款列車真的來到聖伯納汀諾」。他並說，「為達到這一點，我們付出很多努力，與許多合作夥伴進行大量協作。預計它將在明年投入使用」。

車體引人注目的藍白設計，突出列車零排放特點。列車兩節客運車廂和中間的動力包上，裝有氫氣和電池推進系統。

據報導，ZEMU自今年6月末抵達後，已經進行多次測試，包括在Arrow線上和大都會 鐵路線（Metrolink）的行駛和檢查。Arrow鐵路線於2022年10月啟動，是一條在雷德蘭市和聖伯納汀諾市間的九哩長客運鐵路線。

聖伯納汀諾縣交通局（SBCTA）董事會主席馬奎茲（ Ray Marquez ）表示，ZEMU抵達聖伯納汀諾，標誌著多年來為打造更環保鐵路系統而進行的戰略規畫，展示聖伯納汀諾縣在創新交通方面所做努力。

該列車抵達南加州 ，標誌著超過10年規畫的完成，其中包括聖伯納汀諾縣交通局長達四年的列車開發工作。