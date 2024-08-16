南加州艾辛諾湖地震 規模 3.9

南加州15日上午地震位置示意圖。（美國地質調查局）

根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）報告，15日上午9 點39分，在艾辛諾湖 （Lake Elsinore）發生規模3.9地震 。地震發生的深度為5.6哩。這次地震你感受到了嗎？根據最近三年數據樣本，加州 和內華達州平均每年發生25次規模4.0至5.0的地震。

15日的艾辛諾湖地震震央，位於洛杉磯東部約70多哩處。距離萊克蘭村（Lakeland Village）不到1哩、距特梅斯卡爾山谷（Temescal Valley）2哩、距維爾多瑪（Wildomar）6哩、距峽谷湖（Canyon Lake）6哩的地方。

最近幾天，南加 州發生幾次地震。12日，高地公園附近發生規模4.4地震。上周，貝克斯菲附近發生地震，民眾普遍感到有震感。12日的地震集中在Huntington Drive和Eastern Avenue交叉口西南約1100呎處，與6月初的兩次地震發生在同一區域；分別是6月2日的規模3.4地震，與6月4日的規模2.8地震。這幾起地震，均在朋地岡逆衝斷層系統（Puente Hills thrust fault system）， 6月24日，該地區也發生規模2.9地震。