我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

南加州艾辛諾湖地震 規模 3.9

洛杉磯訊
南加州15日上午地震位置示意圖。（美國地質調查局）
南加州15日上午地震位置示意圖。（美國地質調查局）

根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）報告，15日上午9 點39分，在艾辛諾湖 （Lake Elsinore）發生規模3.9地震。地震發生的深度為5.6哩。這次地震你感受到了嗎？根據最近三年數據樣本，加州和內華達州平均每年發生25次規模4.0至5.0的地震。

15日的艾辛諾湖地震震央，位於洛杉磯東部約70多哩處。距離萊克蘭村（Lakeland Village）不到1哩、距特梅斯卡爾山谷（Temescal Valley）2哩、距維爾多瑪（Wildomar）6哩、距峽谷湖（Canyon Lake）6哩的地方。

最近幾天，南加州發生幾次地震。12日，高地公園附近發生規模4.4地震。上周，貝克斯菲附近發生地震，民眾普遍感到有震感。12日的地震集中在Huntington Drive和Eastern Avenue交叉口西南約1100呎處，與6月初的兩次地震發生在同一區域；分別是6月2日的規模3.4地震，與6月4日的規模2.8地震。這幾起地震，均在朋地岡逆衝斷層系統（Puente Hills thrust fault system）， 6月24日，該地區也發生規模2.9地震。

地震 加州 南加

上一則

里德利市中國實驗室被告 刑期恐20年

下一則

造福偏鄉教育 南加華人9/16慈善高爾夫球賽

延伸閱讀

台灣花蓮外海規模6.3極淺層地震 最大震度4級

台灣花蓮外海規模6.3極淺層地震 最大震度4級
台灣1小時連5震 101辦公「要起飛了」廈門福州都有感

台灣1小時連5震 101辦公「要起飛了」廈門福州都有感
南加15日上午再次地震 規模3.9

南加15日上午再次地震 規模3.9
南海海槽地震15日結束警報 日本旅宿業者估損失上億日圓

南海海槽地震15日結束警報 日本旅宿業者估損失上億日圓
地震險附加條款多 且理賠不足

地震險附加條款多 且理賠不足
朋地岡逆斷層橫貫洛杉磯 南加最大威脅

朋地岡逆斷層橫貫洛杉磯 南加最大威脅

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
豪宅擁有絕美海景。（地產網站Zillow）

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

2024-08-13 23:09
位於震央附近的巴沙迪那市政廳，出現結構性破壞，門口粘貼封貼，不讓民眾進入。（記者張庭瑜／攝影）

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

2024-08-12 20:25
生產知名國寶米的加州國府田農場吹熄燈號。（取自亞馬遜網站）

消費者大愛的國寶米將停產？百年農場要關門

2024-08-12 22:57
記者們點四個菜加一個米飯，稅後共18.01元。（世說新聞團隊／攝影）

洛西區中餐廳機器人掌勺 4道菜18元

2024-08-08 02:20

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起

習近平因為「他」神隱半月 政權不穩、重病傳言再起