錯將油門當煞車 年長駕駛最常犯

在聖蓋博市，一名年長華裔司機錯將油門當煞車，造成連環車禍。（本報檔案照）

在加州 ，更新駕照沒有最高年齡限制；換句話說，只要視力過關且沒有醫師出具的「不適合駕車」限制令，年長者可以一直開車。但近年來，年長駕駛引發的交通事故有增加趨勢，近期又發生長者錯將油門當煞車，導致路人被撞死事故。年長者駕車安全，成為值得關注的社會問題。

<strong>華人</strong></a><!-- #Location: /inc/content/story/media_tag -->司機又釀慘案 要禁上路嗎？" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

視頻來源：世說新聞團隊製作

在南加州從事保險業務30多年的林大衛，從近期接報的保險業務中，觀察到年長者駕駛交通事故增加現象，他表示，在新冠疫情之後，長者駕車引發的車禍事故數量直線上升，最常見的就是停車場倒車時雙方車輛造成剮蹭或是碰撞，還有不少情況是年長者撞車後由於緊張逃逸。近期在南加州更是發生一起嚴重車禍，一位年長華裔 司機駕車時，錯將油門當煞車撞到路人當場死亡。

過去幾年，年長者引發的交通事故屢見不鮮，例如華人聚居的阿罕布拉市，就曾發生了一起嚴重的長者撞車事故，造成現場六人受傷，其中三人重傷。該華人長者司機錯把油門當作煞車，衝上人行道並撞破餐廳的前窗。店內視頻畫面顯示，該車原本正打算停在路邊，忽然又啟動起來，飛快地衝破中餐廳玻璃窗，將正在吃飯的一位男士從畫面裡抹掉，場面十分驚悚。

華人聚居的聖蓋博鬧市區，也曾有煞車錯踩成油門，導致「詭異」車禍。肇事的年長華裔司機，先是撞到一輛停靠在停車場內的汽車，他慌亂中倒車，快速撞向後方的另一輛車，接著又加速衝向前方，撞擊大樹造成車輛180度翻轉，「爬」上路邊等紅燈的第三輛車。警方研判，事故原因可能是該長者錯將油門當煞車。而且，同樣的錯誤可能不止一次。

位於聖蓋博市餐廳「越南餐室」也被類似事故所擾，有華裔年長者駕駛車輛撞入玻璃門，整輛汽車進入餐廳內，並且90度左轉，橫向又撞破餐廳的牆壁才停下來。